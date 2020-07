Bolsas de NY fecham sem sinal único após Fed, mas Nasdaq renova recorde histórico

Continua após publicidade

As bolsas de Nova York não tiveram sinal único, em pregão marcado pela expectativa e pela reação aos anúncios de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Na tarde desta quarta-feira, 10, o Fed manteve os juros, como esperado, e reafirmou seu compromisso de agir para apoiar o quadro econômico e nos mercados. Logo após a decisão, as bolsas ganharam força e todos os índices chegaram a subir, mas o Dow Jones e o S&P 500 não tiveram fôlego.

O índice Dow Jones fechou em queda de 1,04%, a 26.989,99 pontos, o S&P 500 cedeu 0,53%, a 3.190,14 pontos, e o Nasdaq registrou ganho de 0,67%, a 10.020,35 pontos, em nova máxima histórica de fechamento.

Os índices abriram o dia com ganhos, na expectativa pelo Fed, e o setor de tecnologia novamente se destacou. A ação da Apple fechou em alta de 2,57%, Intel avançou 1,32% e Microsoft, 3,71%. Entre outros papéis importantes que apoiaram o Nasdaq, Amazon subiu 1,79% e Alphabet (Google), 0,87%.

Boeing, por outro lado, fechou em queda de 6,15%, corrigindo altas recentes, e os bancos também se saíram mal, com o Fed reafirmando a expectativa de juros baixos por um bom tempo nos EUA: Citigroup (-6,12%), Bank of America (-5,74%) e Goldman Sachs (-2,10%) tiveram quedas consideráveis. Caterpillar, por sua vez, perdeu 1,30%.

Presidente do Fed, Jerome Powell enfatizou que o BC americano atuará pelo "tempo que for preciso" em busca do máximo emprego e disse que não há previsão de depressão econômica. Ele comentou, também, que o Fed não tem um foco em um patamar específico para os ativos financeiros, dizendo que não tomaria decisões a partir do pressuposto, por exemplo, de que haveria ativos excessivamente valorizados.

A postura favorável a uma política monetária mais relaxada tende a ajudar o mercado acionário, mas a manutenção dos juros era amplamente esperada e, além disso, o Fed também destacou incertezas no cenário econômico atual, já que a atividade futura dependerá em grande medida do sucesso ou não na frente de saúde contra a covid-19. Em relatório, a Pantheon destaca que o Fed mostra determinação de fazer "o que for possível para promover a recuperação", mas também avalia as projeções atualizadas da instituição divulgadas hoje como "sombrias".