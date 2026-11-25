As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quarta-feira, 25 sem sinal único, oscilando em meio a fuga de risco que penalizava principalmente às ações ligadas à inteligência artificial. O mercado avalia indicadores dos Estados Unidos, assim como as novas tarifas americanas antes do feriado de Ação de Graças amanhã.

O Dow Jones subiu 0,33%, aos 50.182,95 pontos. O S&P 500 recuou 0,25%, a 7.182,78 pontos. Já o Nasdaq encerrou em queda de 0,62%, nos 23.585,80 pontos.

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Os índices reduziram as perdas durante a tarde, com o Dow Jones virando para o positivo pouco tempo após bater as mínimas da sessão. IBM (+3,33%), Sherwin-Williams (+2,40%) e Nike (+2,55%) estiveram entre as maiores altas porcentuais.

A Anthropic acompanhou a movimentação e inverteu sinal, avançando 1,07% depois de abrir em queda de mais de 5%. Para a Mizuho Securities, a leitura do mercado é que os papéis da dona do Claude são o melhor indicador para todas as ações de tecnologia.

As empresas do setor reduziram as perdas do início do dia, como a Oracle (-5,13%), Micron (-4,53%) e AMD (-1,75%).

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A Nvidia, por sua vez, não apresentou melhora significativa e recuou 3,91%. A S&P Global Ratings colocou nesta quarta-feira os ratings da Nvidia em observação para possível rebaixamento. A decisão reverbera o aumento dos riscos relacionados à gestão e à governança corporativa

A SpaceX ganhou ímpeto e subiu 1,30% após autorização para lançar satélites de data centers no espaço.

O setor bancário, que recuava em bloco durante o início da sessão, também reduziu as perdas. O Goldman Sachs perdeu 0,62%, Morgan Stanley, 0,73% e o JPMorgan, 0,11%.

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As novas tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, a China, o Japão e a União Europeia também pressionaram o apetite por risco. Um dos itens que podem ser afetados são as aeronaves produzidas no Brasil.

Em meio a uma alta do petróleo nesta quarta, as companhias aéreas recuaram, como a American Airlines (-0,32%), United (-3,04%) e Delta (-1,83%).

Além disso, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) manteve as expectativas de uma alta nos juros americanos em dezembro e em janeiro. Já o Livro Bege revelou que a maioria dos distritos espera um crescimento contido, em meio aos efeitos da inflação na economia.

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*Com informações de Dow Jones Newswires.