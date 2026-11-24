As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 24, em correção após os fortes ganhos da véspera. As ações ligadas à tecnologia e à inteligência artificial voltaram a penalizar os índices, mesmo após o retorno de Jensen Huang à Nvidia.

O Dow Jones subiu 0,85%, aos 50.018,70 pontos. O S&P 500 recuou 0,50%, a 7.201,09 pontos e o Nasdaq encerrou em queda de 1,48%, aos 23.733,54 pontos.

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A Nvidia recuou 5,86%, devolvendo parte dos fortes ganhos que ultrapassaram 31% na segunda-feira. Apesar da volta de Huang ao posto de CEO, a empresa segue em meio a turbulências. Nesta terça, o líder democrata no Senado dos EUA acusou o executivo de violar a legislação americana ao enviar chips avançados para a China.

Diante do cenário, a avaliação do Macquarie é que incerteza política em torno da IA está longe de terminar. "Investigações no Congresso devem tentar retratar o setor de IA como uma indústria que opera com impunidade. Além disso, legisladores estaduais e locais e governadores recém-eleitos podem se mostrar mais propensos a suspender projetos de construção de data centers", afirma a consultoria.

Outras empresas ligadas ao setor também registraram perdas, como a AMD (-8,86%), Micron (-10,97%), Marvell (-9,10%) e Intel (-8,15%), enquanto a Hewlett Packard Enterprise (HPE) tombou 16,31%, mesmo divulgando resultados melhores que o previsto por analistas.

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Enquanto isso, a Anthropic recuou 6,54%, a US$ 81,91, fechando abaixo do valor definido na oferta pública inicial (IPO) de US$ 83. Mais cedo, a Axios revelou que funcionários da dona da Claude e da OpenAI questionam os riscos para a segurança da disponibilização dos modelos mais avançados ao público.

Na contramão, a farmacêutica Insmed saltou 14,13% após um acordo de venda à francesa Sanofi, cujas ADRs subiram 10,97%.

A Ford subiu 2,58% e a General Motors, 0,82% após o Wall Street Journal afirmar que o Pentágono está em negociações para a ampliação da produção de drones militares utilizando a estrutura das empresas.

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*Com informações de Dow Jones Newswires.