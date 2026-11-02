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Bolsas de NY fecham sem direção única com queda do petróleo, em semana de payroll e midterms

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 02, com o Dow Jones sustentado por ações de consumo e indústria, enquanto perdas no setor de tecnologia pressionaram o S&P 500 e o Nasdaq. A forte queda do petróleo, em meio a expectativas de avanços diplomáticos entre EUA e Irã, penalizou empresas de energia. Investidores também avaliaram os custos da expansão da inteligência artificial (IA), antes das eleições legislativas americanas e do relatório de emprego de outubro (payroll).

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,41%, a 51.983,98 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão em queda de 0,51%, a 7.541,40 pontos. Já o Nasdaq caiu 1,07%, encerrando em 25.164,32 pontos.

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O PMI industrial dos EUA medido pelo ISM subiu de 54,5 em setembro para 55,5 em outubro, contrariando expectativas de estabilidade, mas os gastos com construção caíram 1,9% em setembro. O petróleo despencou diante de sinais de abertura diplomática entre EUA e Irã e de falas do ministro das Relações Exteriores de Teerã, Abbas Araghchi, pressionando o setor de energia em Wall Street.

Entre os destaques, a Idexx Laboratories disparou 21,85% após divulgar resultados acima do esperado e elevar sua projeção de lucro anual. A Amazon avançou 2,20%, após a PhillipCapital elevar sua recomendação para compra, enquanto a Sherwin-Williams teve alta de 5,97%. Ambas ajudaram a sustentar o Dow Jones, apesar da queda de 3,26% Chevron e de 4,01% da Exxon Mobil, pressionadas pelo recuo do petróleo.

Na ponta negativa, a Oracle caiu 8,85% após detalhar planos para captar US$ 20 bilhões com emissão de ações e dívida para financiar sua expansão em IA. A Apple perdeu 1,85% antes de divulgar balanço após o fechamento. Já a Marvell Technology recuou 12,72% em reação ao anúncio de uma combinação de negócios avaliada em US$ 115 bilhões com a Lumentum, que despencou 18,59%. As perdas prolongaram a pressão sobre empresas ligadas à tecnologia, após uma semana de quedas em Wall Street diante de preocupações com os elevados investimentos em IA.

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No setor de IA, a Anthropic informou receita 1.127% maior na comparação anual, mas revelou altos compromissos de gastos, reforçando preocupações com os custos da expansão da tecnologia.

A Alphabet, controladora do Google, recuou 0,30% após anunciar nova emissão de títulos em euros (eurobonds), enquanto a SpaceX registrou alta de 1,22% diante de relatos de negociações com a EchoStar (+1,33%) para ingressar no mercado americano de telefonia móvel.

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