TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bolsas de NY fecham sem direção única com PPI acima do esperado e à espera de Trump-Xi

Escrito por Letícia Araújo*, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 17:30:00 Editado em 13.05.2026, 17:43:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 13, com o avanço do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. Ainda assim, Nasdaq e o S&P 500 renovaram as máximas intradiárias e de fechamento. O mercado acompanhou a aprovação de Kevin Warsh à presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e aguarda o encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping.

O Dow Jones caiu 0,14%, aos 49.693,20 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,58%, aos 7.444,25 pontos, após atingir a máxima de 7.460,04 na sessão. O Nasdaq subiu 1,20%, aos 26.402,34 pontos, depois de alcançar 26.474,18 pontos no dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com movimentação tímida na abertura, os índices melhoraram durante a sessão, conforme o mercado avaliava a alta acima das expectativas do PPI. Na avaliação da Pantheon Macroeconomics, apesar do avanço ser o maior desde março de 2022, não se trata do começo de uma sequência de grandes aumentos.

Ainda assim, o mercado passou a apostar em uma alta nos juros no primeiro semestre de 2027. Na avaliação do Swissquote, a redução das taxas nos EUA "não é mais uma opção", apesar do novo presidente do Fed, Kevin Warsh, que "reduziria as taxas assim que possível. Mas, primeiro, a guerra no Oriente Médio precisaria terminar", afirma o banco.

Donald Trump já está na China para o encontro com Xi Jinping, com quem deve conversar sobre comércio e o conflito no Oriente Médio. O presidente dos EUA é acompanhado por líderes de grandes empresas, como a Nvidia (+2,29%), Micron Technology (+4,83%), Qualcomm (+1,38%), Apple (+1,38%) e Tesla (+2,71%). Em meio a viagem, a Nvidia atingiu valor de mercado de US$ 5,5 trilhões e as ações renovaram recorde de preço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ponta negativa, a Wix.com tombou 27,10% após apresentar resultados trimestrais abaixo do esperado. O setor bancário também registrou queda, com o JPMorgan (-1,52%), Citigroup (-1,85%) e Bank of America (-1,85%). As exceções foram o Morgan Stanley e Goldman Sachs, que avançaram 1,02% e 1,01%, respectivamente.

Em sua estreia no Nasdaq, a empresa Fervo Energy saltou 35,33% após registrar o maior IPO do setor energético desde 2013, segundo a Renaissance Capital. Já as ADRs da Alibaba trocaram sinal e avançaram 8,18% em reação aos resultados trimestrais.

*Com informações de Dow Jones Newswires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bolsas NY
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV