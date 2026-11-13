Bolsas de NY fecham sem direção única com perdas de tecnologia em meio à crise da Nvidia

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 13, diante de uma fuga de risco que puniu principalmente as empresas ligadas à tecnologia, enquanto os investidores continuam a acompanhar a crise da Nvidia antes da divulgação de seus resultados trimestrais.

O Dow Jones ficou colado à estabilidade, com variação de 0,1%, aos 52.347,55 pontos, avançando 2% na semana. O S&P 500 recuou 0,40%, a 7.561,67 pontos, mas subiu 2,5% semanalmente. Já o Nasdaq encerrou com perdas de 0,91%, nos 25.136,27 pontos, com ganhos de 2,27% na semana.

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A sessão começou em alta após o índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA abaixo das expectativas. O resultado reduziu levemente as pressões por uma alta mais agressiva das taxas de juros do país pelo Federal Reserve (Fed).

No entanto, os índices passaram a cair, pressionados pelo setor de tecnologia. A Nvidia também inverteu o sinal e cedeu 2,01%, acumulando queda semanal de 12,7%. Para o Swissquote, a diretora financeira Colette Kress, que assumiu interinamente o lugar de Jensen Huang, terá a missão de tranquilizar os investidores de que a empresa pode manter a trajetória definida por Huang e entregar resultados mesmo sem ele no comando.

Na próxima semana, a Nvidia vai divulgar seus resultados trimestrais. A expectativa é que a receita e lucro permaneçam "resilientes", embora restrições à exportação, investigações e qualquer interrupção no relacionamento com os clientes possam afetar as perspectivas para os próximos meses, ainda de acordo com o Swissquote.

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"O escândalo de Huang não altera o fato de que a Nvidia oferece chips de ponta e um poderoso ecossistema de software, essenciais para os clientes em meio ao boom da IA", afirma.

Ações do setor voltaram a sofrer perdas fortes. A AMD despencou 8,75%, enquanto a Sandisk caiu 5,59%, Micron Technology, 2,52%, Broadcom, 4,76% e Intel, 2,52%. A Microsoft, por sua vez, avançou 0,17%, mesmo diante de problemas que interromperam acesso aos serviços da empresa, como o Outlook.

Já a Modine Manufacturing, empresa que fornece produtos de gerenciamento térmico para data centers, saltou 27,8% após relatos da Bloomberg de que a Samsung estaria considerando uma oferta de compra.