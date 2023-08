Bolsas de NY fecham sem direção única, com forte pressão de bancos às vésperas de Jackson Hole

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)

Os três principais índices acionárias de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 22, à medida que a retomada dos temores sobre o setor bancário descontaram pontos de Dow Jones e S&P 500. Nasdaq, por outro lado, conseguiu se segurar no azul, com trégua na ponta longa dos Treasuries, às vésperas do Simpósio de Jackson Hole.

O Dow Jones encerrou o pregão em baixa de 0,51%, a 34.288,83 pontos; o S&P 500 perdeu 0,28%, a 4.387,55 pontos; e o Nasdaq avançou 0,06%, a 13.505,87 pontos.

JPMorgan (-2,07%), Wells Fargo (-2,33%) e Bank of America (-2,44%) também caíram, em movimento setorial. Na segunda-feira, a S&P cortou o rating de uma série de instituições financeiras de médio porte, dias após decisão semelhante da Moody's.

Entre os tombos mais firmes, Republic First Bancorp desabou 55,8%, depois que a empresa informou que será removida do Nasdaq por não ter cumprido exigências regulatórias.

Na área de semicondutores, Nvidia caiu 2,77%, à espera do balanço da empresa, que será divulgado na quarta-feira. Apple subiu 0,79% e Microsoft aumentou 0,18%. Depois de terem atingido máximas em mais de uma década, os retornos longos dos Treasuries se estabilizaram, o que tirou parte da pressão sobre techs.

No geral, Wall Street mantém compasso de espera pelo Simpósio de Jackson Hole, no qual o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, falará na sexta-feira.

"O mercado aguarda os resultados da Nvidia amanhã, que terão um grande impacto no tema da inteligência artificial, e os comentários de Jay Powell na sexta-feira, que podem mudar o sentimento sobre as taxas de juros", resume a Navellier.