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Bolsas de NY fecham sem direção única; Alphabet tomba 5% após perder funcionário para Antrophic

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 17:09:00 Editado em 22.06.2026, 17:17:48
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As bolsas de Nova York fecharam sem direção única, com o setor de serviços de tecnologia e comunicações pesando sobre o S&P 500 e o Nasdaq. Na espera dos dados americanos desta semana, investidores ainda avaliam os desdobramentos das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã após acordo.

O Dow Jones fechou em alta de 0,29%, aos 51.712,53 pontos. O S&P 500 perdeu 0,37% em 7.472,97% pontos. E o Nasdaq recuou 1,32%, encerrando em 26.166,60 pontos.

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Gigantes do streaming como Amazon (-4,75%) e Netflix (-5,82%) apresentaram forte queda na sessão, enquanto a Alphabet, dona do Google, recuou 5,02% após perder um cientista vencedor de Nobel para a Antrophic. Segundo analistas da Dow Jones Newswires, papéis de algumas outras "7 Magníficas" caíram em meio a preocupação sobre movimentações semelhantes em suas empresas.

A SpaceX informou caixa de mais de US$ 100 bilhões nesta segunda-feira, 22, e anunciou o início de uma oferta privada de notas seniores sem garantia destinada a investidores institucionais qualificados. As ações estenderam queda recente e tombaram cerca de 16%.

Na ponta positiva, a Super Micro Computer saltou mais de 15% - ajudando a estabilizar, em parte, o setor e tecnologia - após lançar um conjunto de soluções em bloco para data centers de inteligência artificial (IA), modelados para a plataforma Nvidia Vera Rubin.

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Destoando da queda do petróleo, ExxonMobil e Chevron subiram 0,46% e 0,84%, respectivamente, com a última fechando um acordo de 20 anos para fornecer energia a centro de dados da Microsoft (-3,18%) no Texas. Também no estado do Texas, o banco Morgan Stanley (+1,80%) avalia investir US$ 1,3 bilhão em um centro financeiro.

A Moderna interrompeu uma sequência de seis dias de alta nesta segunda-feira e perdeu 7,21%. Antes da correção, a empresa vinha recebendo impulso com o fato de um comitê da Food and Drug Administration (FDA) ter votado unanimemente que os benefícios da vacina contra a gripe sazonal da Moderna superavam os riscos em pacientes com 50 anos ou mais.

A Definium saltou 49,80% após resultados promissores de medicamento para depressão.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.

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