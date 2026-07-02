Bolsas de NY fecham sem direção em dia de payroll

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 2, em mais um dia de perdas para ações ligadas a semicondutores e inteligência artificial (IA). Investidores também acompanharam a divulgação do relatório payroll de junho nos EUA.

O Dow Jones avançou 1,14%, renovando máxima de fechamento e passando da marca histórica de 52.900 pontos. O S&P 500 fechou estável, em 7.483,24 pontos. O Nasdaq recuou 0,80%, encerrando em 25.832,67 pontos.

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As bolsas abriram em alta após o payroll mostrar criação de vagas abaixo do esperado, diminuindo as chances de o Federal Reserve (Fed) aumentar os juros este ano. O movimento, contudo, perdeu força, fazendo o S&P 500 e o Nasdaq inverterem sinal e operarem em queda em meio a deterioração do setor de tecnologia (-1,46%).

A AMD cedeu 4,26%, a Nvidia recuou 1,39% e a Sandisk tombou 14,13%. Ao longo do restante do ano, a tendência é que os investidores adotem uma visão mais seletiva sobre os vencedores e perdedores da IA, especialmente no setor de software, diz o JPMorgan.

A Micron ainda caiu mais de 5%, ampliando recuou de 10% na quarta. A empresa esteve em destaque no noticiário após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar que a fabricante de semicondutores investirá US$ 250 milhões no recém-lançado programa "Trump Accounts", um projeto do governo voltado à aposentadoria para crianças.

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Já as ações da CoreWeave (-4,60%)continuaram a cair após um relatos de que a Meta (-4,90%) pode lançar um negócio de nuvem para vender o excesso de poder de computação de IA. A Rosenblatt Securities, porém, acredita que a queda oferece uma chance de comprar ações da CoreWeave a um preço baixo.

Entre as "Sete Magníficas", a Tesla cedeu mais de 7% após divulgar relatório trimestral de vendas, contrastando com a concorrente Rivian (+8,44%).

O Western Alliance caiu quase cerca de 2%, pressionando brevemente papéis de outros grandes bancos, apesar do setor financeiro manter a alta (+1,58%). Segundo a Bloomberg, a Jefferies moveu uma ação contra o Western Alliance, alegando que o banco regional congelou ilegalmente uma conta no valor de US$ 25 milhões como parte de uma disputa sobre as perdas decorrentes do colapso da empresa First Brands Group.

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Em linha com o avanço do bitcoin, a CoinBase e a RobinHood subiram quase 4%.