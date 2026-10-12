Bolsas de NY fecham sem direção em dia de liquidez reduzida e geopolítica no radar

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta segunda-feira,12, operando com liquidez reduzida devido a um feriado nos EUA e com investidores monitorando os desdobramentos geopolíticos antes da divulgação da inflação ao consumidor de setembro americana.

O Dow Jones subiu 0,38%, em 51.850,31 pontos; o S&P 500 perdeu 0,06%, em 7.807,20 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,44%, encerrando em 27.245,90 pontos.

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As ações da Meta subiram 3,38% hoje depois que o CEO da companhia, Mark Zuckerberg, apresentou um modelo de inteligência artificial (IA), o Muse Wonder, que, segundo ele, coloca a empresa-mãe do Facebook na vanguarda.

As ações de empresas de chips, porém, caíram, enquanto os investidores avaliavam os comentários dos CEOs da Broadcom (-1,88%) e da Intel (-3,20%), que alertaram que o acesso ao financiamento pode ser uma grande restrição à construção da infraestrutura de IA. Falando na Conferência DBS Asia Future Forward em Singapura, o CEO da Broadcom, Hock Tan, disse que questões de financiamento poderiam se tornar um obstáculo maior do que a escassez de processadores, chips de memória ou eletricidade, informou a CNBC.

A Micron e a ADR da SK Hynix recuaram cerca de 4% depois que a fabricante chinesa de chips de memória CXMT disse ter feito progressos no desenvolvimento de um design de produto concorrente que pode armazenar mais dados. Outros papéis de memória também enfrentaram dificuldades: a fabricante de cartões Sandisk caiu quase 6% e os fabricantes de discos rígidos Seagate e Western Digital cederam 3,8% e 2,6%, respectivamente.

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Na política monetária, a presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou que será necessário manter uma postura restritiva para levar a inflação de volta à meta de 2%, diante de pressões de preços "amplas" e de uma economia que segue crescendo em ritmo sustentado.

*Com informações da Dow Jones Newswires