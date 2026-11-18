As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com o setor de energia mais pressionado em meio à queda nos preços do petróleo, enquanto os investidores avaliam os resultados da Nvidia e seu impacto mais amplo sobre a inteligência artificial (IA).

O Dow Jones caiu 1,11%, aos 50.197,78 pontos. O S&P 500 recuou 0,23%, a 7.323,52 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta de 0,42%, nos 24.429,88 pontos.

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O Dow Jones foi o destaque negativo em Wall Street, impactado pelas quedas de quase 4% da Chevron e da Exxon Mobil, à medida que as petroleiras reagiram ao aumento dos estoques da commodity e combustíveis nos EUA na semana passada. Além disso, a UnitedHealth recuou 10% conforme as companhias de seguro saúde americanas seguem punidas após os Centros de Serviços de Medicare e Medicaid (CMS) emitirem, na segunda-feira, uma proposta de regulamentação mais rígida para coibir fraudes.

Já as ações da Nvidia fecharam em queda de quase 3%, após oscilarem no pregão, mesmo a companhia tendo apresentado lucro e receita no terceiro trimestre acima das estimativas dos analistas. "O balanço da Nvidia deve ajudar um pouco no curto prazo, já que alguns investidores estavam preocupados com possíveis revisões para baixo das estimativas para 2027", afirmam analistas do UBS.

Empresas de segurança cibernética se destacaram entre as altas. As ações da Palo Alto Networks avançaram 9,9% e a CrowdStrike subiu quase 8%. As duas companhias de software de segurança cibernética estiveram entre os componentes de melhor desempenho do S&P 500 no pregão. Em semicondutores, AMD subiu 5,3% e Broadcom avançou 3,6%.

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Os traders ainda analisam a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed), após os dirigentes demonstraram confiança, em outubro, de que novos aumentos na taxa de juros serão necessários para conter a inflação. A inteligência artificial (IA) esteve no centro das discussões dos dirigentes, que apontaram a demanda associada à tecnologia como uma "fonte relevante de risco inflacionário".

*Com informações da Dow Jones Newswires.