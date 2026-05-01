Bolsas de NY fecham sem direção com guerra e balanços; S&P 500 e Nasdaq renovam recordes

As bolsas de Nova York fecharam majoritariamente em alta hoje, com investidores repercutindo balanços corporativos e notícias de que o Irã entregou aos EUA, por meio de mediadores do Paquistão, uma nova proposta de acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,31%, aos 49.499,27 pontos, pressionado pelo setor de energia em meio ao recuo do petróleo. Já o S&P 500 avançou 0,29%, aos 7.230,12 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,89%, em 25.114,44 pontos - ambos registrando recordes de máxima intraday e de fechamento. Na semana, o Dow Jones subiu 0,54%, o S&P 500 teve alta de 0,91% e o Nasdaq ganhou 1,12%.

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Dentre os papéis em destaque, a Apple (+3,28%), ExxonMobil (-1,02%) e a Chevron (-1,39%) repercutiram seus respectivos desempenhos trimestrais. A Atlassian disparou 29,58% após resultados mostrarem forte crescimento nas áreas de nuvem e data center, enquanto a Roblox despencou mais de 18% depois que a empresa reduziu drasticamente suas projeções para o ano inteiro. De acordo com a companhia de jogos, os novos recursos de segurança infantil estão prejudicando os números.

Também na ponta negativa, a Spirit Airlines teve tombo de 25% em meio a informações de que a companhia aérea está se preparando para encerrar suas operações. O presidente americano, Donald Trump, disse nesta tarde que avaliará ajudar a Spirit com um acordo, mas os "EUA devem estar em primeiro lugar".

Na análise do ING, os mercados financeiros continuam "felizes" em ignorar a parte de estagnação do choque de caráter estagflacionário da guerra, já que os lucros corporativos nos EUA vêm se saindo bem.

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O grupo Macquarie pontua ainda que o crescimento do PIB americano no primeiro trimestre foi sólido, graças à força do investimento empresarial ligado à inteligência artificial (IA) e a um consumidor robusto, ainda que pressões inflacionárias tenham ficado evidentes nos dados de renda e gastos de março.