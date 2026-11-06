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Bolsas de NY fecham sem coesão em dia de recuperação de techs do tombo da véspera

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta sexta-feira, 6, sem direção única, mas acumularam forte queda na semana. O setor de tecnologia recuperou parte das perdas do pregão anterior à medida que alguns investidores compraram na queda das ações de chips, depois de o Nasdaq ter registrado, na véspera, seu pior tombo intradiário desde abril de 2025.

O Dow Jones caiu 0,46%, aos 51.285,73 pontos e perdeu 0,94% na semana. O S&P 500 avançou 0,31%, a 7.376,86 pontos, caindo 2,68% na semana. Já o Nasdaq encerrou em alta de 1,09%, nos 24.579,42 pontos, recuando 3,37% na semana.

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Temores de uma eventual desaceleração no ritmo de construção de data centers, após expressivas vitórias democratas na Câmara, no Senado e em governos estaduais considerados estratégicos, pesaram sobre os mercados dos EUA na véspera. Nesta sexta-feira, porém, os principais índices voltaram a avançar, em um movimento que pode refletir correção.

As ações da Micron Technology subiram 5,12% após uma queda de 17% na quinta-feira. A Nvidia ganhou 2,78% após uma queda de 9% no dia anterior e voltou ao território positivo no ano.

Na outra ponta, o setor de energia do S&P 500 liderou as perdas da semana entre os 11 segmentos do índice. O grupo recuou cerca de 12% no período, quase o dobro da queda registrada pelo segundo pior desempenho, o de tecnologia da informação.

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Os investidores também reagiram ao relatório de empregos, o payroll, de setembro, que veio muito acima das previsões, além da taxa de desemprego ter caído. Para a Capital Economics, o forte desempenho do mercado de trabalho dos Estados Unidos em outubro aumenta a probabilidade de uma alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro.

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta sexta-feira que o BC americano pode precisar apertar ainda mais a política monetária para concluir o trabalho de controle da inflação, apesar de reconhecer que a taxa de juros já parece "modestamente restritiva" em alguns cálculos tradicionais.

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BOLSAS/NY
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