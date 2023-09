Bolsas de NY fecham perto da estabilidade, às vésperas do Fed

As bolsas de Nova York fecharam perto da estabilidade nesta segunda-feira, 18, sem conseguir sustentar os ganhos mais firmes observados no início da tarde, à medida em que a cautela prevaleceu antes da decisão sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. As ações da Apple se destacaram entre as altas, com relatos de forte demanda pelo novo modelo iPhone 15 desde que a pré-venda começou na última sexta-feira. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,02%, aos 34.624,30 pontos; o S&P 500 terminou o pregão com ganho de 0,07%, aos 4.453,53 pontos e o Nasdaq ganhou 0,01%, aos 13.710,24 pontos. O movimento antecede a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira. Com a aposta consolidada na manutenção da taxa de juros americana nesta semana, operadores do mercado ainda mantêm a apreensão sobre inflação, ainda mais diante do avanço do petróleo, o que deixar as autoridades monetárias inclinadas a manter a política restritiva. Na contramão da cautela do mercado amplo, as ações da Apple subiram 1,69%. A demanda pelo iPhone 15, especialmente, os modelos premium iPhone 15 Pro e Pro Max estão "registrando força desde o início", afirmou a Wedbush Securities, em nota aos clientes no domingo. Os relatos positivos de vendas do iPhone 15 estão pressionando os investidores vendedores a descoberto, disse Jordan Klein, diretor administrativo de negociação do setor de tecnologia, mídia e telecomunicações da Mizuho Securities. "Todo o mundo dos fundos de hedge está vendendo agressivamente a descoberto na Apple neste momento", disse ele em nota aos clientes na segunda-feira. Venda a descoberto consiste em uma operação usada para lucrar com a queda do valor de ativos, em que o operador vende um papel sem tê-lo, o que retrata uma expectativa de desvalorização do ativo - uma situação que não se materializou com os papéis da Apple nesta segunda-feira. As ações das companhias aéreas computaram perdas, após retomada da alta do petróleo. As ações da Delta cederam 2,53%, seguidas pelo recuo dos papéis da United Airlines, que cederam 2,34%. Os papéis da American Airlines e Southwest Airlines perderam 1,50% e 2,05%, respectivamente. O setor de energia, por outro lado, se beneficiou do movimento e foi o que mais subiu entre os 11 do S&P 500. As ações das montadoras também registrara queda à medida em que a greve do sindicato dos trabalhadores das montadoras dos EUA (United Auto Workers, UAW) entrou em seu quarto dia. Os papéis da General Motors (GM) cederam 1,80% e os da Ford recuaram 2,14% As ações da Tesla caíram 3,32%.

