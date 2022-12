Bolsas de NY fecham na maioria em queda, com China e crescimento dos EUA no radar

São Paulo, 27 (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os mercados acionários de nova York fecharam na maioria em queda, em meio à agenda econômica esvaziada. O foco esteve no otimismo gerado pela intensificação da reabertura da China, apesar de o aumento de casos da doença no país asiático e a nevasca recente nos Estados Unidos gerarem preocupações.

continua após publicidade .

O Dow Jones avançou 0,11%, a 33.241,56 pontos, o S&P 500 teve baixa de 0,40%, a 3.829,25 pontos, e o Nasdaq perdeu 1,38%, a 10.353,23.

Após a China detalhar o afrouxamento de regras relacionadas à pandemia de covid-19 ontem, a Administração Nacional de Imigração do país asiático anunciou hoje que voltará a emitir passaportes para os cidadãos do país que viajem ao exterior para turismo ou visitar amigos e familiares, além de retomar certos vistos de trânsito para passageiros internacionais.

continua após publicidade .

"A China está na frente e no centro dos mercados no momento", disse Hani Redha, gerente de portfólio da PineBridge Investments. "Sem isso, estava bem claro para nós que teríamos uma recessão global bastante ampla. Agora, com a China se movendo na direção oposta, você pode atenuar isso", acrescenta. O gigante asiático revisou seu crescimento econômico em 2021 ante o ano anterior, de 8,1% reportado em janeiro a 8,4%, o que eleva a base de comparação para a expansão deste ano. No entanto, analistas têm dito que as ondas atuais de infecções pelo país continuarão a pressionar a atividade.

Nos EUA, o Estado de Nova York entrou em estado de emergência devido à tempestade de inverno. Para analistas, o Produto Interno Bruto (PIB) do país no quarto trimestre deve ser impactado, mas não de forma robusta. O Goldman Sachs projeta que, em 2023, os EUA evitarão uma recessão e, em vez disso, continuarão progredindo em direção a um pouso suave. "Esperamos que o FOMC entregue aumentos de taxa de 25 pontos-base em fevereiro, março e maio e, em seguida, mantenha a taxa em 5-5,25% pelo resto de 2023. Estamos céticos de que o FOMC cortará a taxa até que a economia esteja ameaçando entrar em recessão, e não esperamos que isso aconteça no próximo ano", prevê o banco.

Entre os papéis de destaque, ações da Tesla despencaram 11,41%, após circular informação de que a montadora de veículos elétricos vai reduzir sua produção na fábrica de Xangai em janeiro, diante do medo de avanço do coronavírus. Com o avanço dos juros dos Treasuries, ações de empresas de tecnologia também sofreram, como Apple (-1,39%) e Alphabet (-2,06%).

*Com informações da Dow Jones Newswires