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Bolsas de NY fecham na maioria em alta com recuperação de parte das perdas por temores com IA

Escrito por Matheus Andrade, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam na maioria em alta nesta segunda-feira, 19, recuperando parte das perdas recentes, especialmente com os ativos de tecnologia, que levaram o Nasdaq a recuar mais de 4% na semana passada. Nesta segunda, ações ligadas ao setor de semicondutores subiram, impulsionadas pelo novo fôlego do segmento de inteligência artificial (IA). Neste cenário, a semana contará com a divulgação de importantes balanços de big techs, que deverão sugerir perspectivas para os investimentos e receitas.

O Dow Jones caiu 0,07%, em 51.966,03 pontos; o S&P 500 avançou 0,41%, nos 7.690,73 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,11%, encerrando em 26.430,89 pontos.

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A Intel avançou 2,43%, a Sandisk subiu 5,53% e a Marvell Technology ganhou 4,06%. A CoreWeave teve leve queda de 0,27%, chegando a subir em grande parte do dia após despencar 24% na semana passada, pressionada pela disparada nos rendimentos de seus títulos de dívida - movimento que deixou investidores apreensivos, dada a forte correlação entre o desempenho da companhia de computação em nuvem e o boom da IA. O movimento de hoje ocorreu em meio à elevação de recomendação para o papel para compra pelo Goldman Sachs.

À espera da divulgação de balanços nesta semana, Tesla subiu 3,76%, enquanto Meta e Netflix recuaram 0,55% e 0,96%, respectivamente.

Segundo o Morgan Stanley, as projeções de despesas de capital (capex) estão cada vez menos refletindo o cenário completo do investimento, pois os data centers adquiridos por meio de arrendamentos não aparecem nas demonstrações de fluxo de caixa como capex ou nas projeções da gestão. O banco prevê que o investimento em hiperescala continuará a favorecer as grandes empresas de semicondutores, lideradas pela Nvidia.

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A avaliação destaca que a crescente complexidade de chips e servidores cria oportunidades para fornecedores de software de design e fabricantes de servidores agregarem mais valor, impulsionando os lucros além do crescimento da capacidade computacional. Espera-se também uma mudança na composição do financiamento, à medida que as companhias captam recursos para chips e servidores - ativos que se adequam a estruturas e amortização de prazo mais curto, oferecendo maior flexibilidade para atrelar o financiamento à demanda contratada, conclui.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

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