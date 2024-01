Bolsas de NY fecham mistas, com queda nos retornos dos Treasuries aliviando desconforto com CPI

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única, após alívio nos Treasuries à tarde abrir caminho para recuperação das perdas de mais cedo, quando investidores repercutiam a aceleração da inflação ao consumidor dos Estados Unidos em dezembro.

continua após publicidade

O índice Dow Jones encerrou o pregão em alta de 0,04%, aos 37.711,09 pontos; o S&P 500 caiu 0,07%, aos 4.780,27 pontos; e o Nasdaq ficou estável, aos 14.970,19 pontos.

Um leilão de T-bonds de 30 anos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos teve demanda abaixo da média, segundo o BMO Capital Markets. No entanto, o juro máximo ficou aquém do que era cobrado no mercado secundário antes do certame, o que permitiu um ajuste para baixo das taxas.

continua após publicidade

Diante desse pano de fundo, as ações de tecnologia se destacaram e ajudaram a afastar os índices das mínimas. Antes, prevalecia o desconforto com o CPI, que acelerou à taxa anual de 3,4% em dezembro, acima do esperado. O resultado levou a uma redução nas apostas por cortes de juros do Federal Reserve (Fed) a partir de março.

Em foco na sessão, os papéis de Coinbase, Riot Platforms e outras empresas do setor de criptoativos tiveram queda pesada, em sessão volátil para o setor, na esteira da aprovação do ETF (fundo negociado em bolsa) de bitcoin à vista pela Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana).

Microsoft, por sua vez, subiu 0,49% e retirou pontualmente da Apple o título de empresa com maior valor de mercado do planeta.

Na contramão, os papéis de bancos apresentaram perdas firmes, na véspera da divulgação dos balanços de JPMorgan, Citigroup e Bank of America, que abrem a temporada de resultados do quarto trimestre de 2023 nos EUA.