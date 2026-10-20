Bolsas de NY fecham mistas com mudança de rumo do petróleo e balanços

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 20, com o apetite ao risco melhorado em Wall Street após a inversão de rumo nos preços do petróleo, que também aliviou a pressão altista nos juros dos Treasuries.

O Dow Jones subiu 1,02%, em 52.495,82 pontos; o S&P 500 avançou 0,29%, em 7.712,65 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,02%, encerrando em 26.424,82 pontos.

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As ações ganharam fôlego e passaram a subir na tarde desta terça, com a aversão ao risco ligada aos gastos com inteligência artificial (IA) perdendo força. As ações de semicondutores inverteram o sinal e contrariaram o debate mais amplo sobre o aumento da alavancagem necessário para financiar a expansão da infraestrutura de IA. Os papéis da Marvell subiram 1,4%.

A CoreWeave, frequentemente citada como símbolo dos temores com endividamento no setor, subiu 1,65%, apesar de acumular queda de 30% no mês e de mais de 50% em 12 meses. Na mesma linha, o setor bancário subiu em bloco, dando impulso ao Dow Jones.

Em reação a balanços, a GE Aerospace caiu 3,65% apesar de ter superado as estimativas em seu relatório de lucros. Já a 3M avançou 5,86% após ampliar com a Amazon um acordo para produtos voltados a data centers.

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O movimento em Wall Street foi atribuído ao recuo nos preços do petróleo, após os possíveis avanços diplomáticos entre os Estados Unidos e o Irã divulgados pelo jornal israelense N12.

Ainda nesta terça-feira, investidores devem acompanhar o segundo balanço da SpaceX após seu IPO. Netflix e United Airlines também divulgam resultados. "O foco do mercado na Netflix deve estar em engajamento e retenção de clientes, depois de a empresa afirmar, em julho, que seguia "saudável", afirmam analistas do Charle Schwab. "Já a SpaceX, que abriu capital em junho, pode trazer atualizações sobre seus planos de investimento em IA", acrescentam.

*Com informações da Dow Jones Newswires.