Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas de NY fecham mistas com mudança de rumo do petróleo e balanços

Escrito por Darlan de Azevedo* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 20, com o apetite ao risco melhorado em Wall Street após a inversão de rumo nos preços do petróleo, que também aliviou a pressão altista nos juros dos Treasuries.

O Dow Jones subiu 1,02%, em 52.495,82 pontos; o S&P 500 avançou 0,29%, em 7.712,65 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,02%, encerrando em 26.424,82 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As ações ganharam fôlego e passaram a subir na tarde desta terça, com a aversão ao risco ligada aos gastos com inteligência artificial (IA) perdendo força. As ações de semicondutores inverteram o sinal e contrariaram o debate mais amplo sobre o aumento da alavancagem necessário para financiar a expansão da infraestrutura de IA. Os papéis da Marvell subiram 1,4%.

A CoreWeave, frequentemente citada como símbolo dos temores com endividamento no setor, subiu 1,65%, apesar de acumular queda de 30% no mês e de mais de 50% em 12 meses. Na mesma linha, o setor bancário subiu em bloco, dando impulso ao Dow Jones.

Em reação a balanços, a GE Aerospace caiu 3,65% apesar de ter superado as estimativas em seu relatório de lucros. Já a 3M avançou 5,86% após ampliar com a Amazon um acordo para produtos voltados a data centers.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O movimento em Wall Street foi atribuído ao recuo nos preços do petróleo, após os possíveis avanços diplomáticos entre os Estados Unidos e o Irã divulgados pelo jornal israelense N12.

Ainda nesta terça-feira, investidores devem acompanhar o segundo balanço da SpaceX após seu IPO. Netflix e United Airlines também divulgam resultados. "O foco do mercado na Netflix deve estar em engajamento e retenção de clientes, depois de a empresa afirmar, em julho, que seguia "saudável", afirmam analistas do Charle Schwab. "Já a SpaceX, que abriu capital em junho, pode trazer atualizações sobre seus planos de investimento em IA", acrescentam.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSAS/NY
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV