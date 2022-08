Bolsas de NY fecham mistas, com dados locais e resultados fortes de varejistas

Ilana Cardial (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após sessão volátil, as bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta terça-feira, 16. Na véspera da publicação da ata de reunião monetária mais recente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), as operações foram favorecidas por resultados financeiros fortes de gigantes varejistas. Também foram acompanhados indicadores econômicos fracos nos Estados Unidos.

continua após publicidade .

O Dow Jones subiu 0,71%, a 34.152,01 pontos, o S&P 500 avançou 0,19%, a 4.305,20 pontos, e o Nasdaq caiu 0,19%, a 13.102,55 pontos.

O avanço do Dow Jones foi liderado pelo Walmart (+5,11%) e Home Depot (+4,06%). Ambas superaram as expectativas de lucro, acima de US$ 5 bilhões, e receita no segundo trimestre fiscal.

continua após publicidade .

Para o analista da Oanda, Edward Moya, os balanços das gigantes varejistas juntos aos dados mistos publicados hoje ainda apoiam o Fed a ter posição dura no aperto monetário em setembro. "O Walmart se saiu melhor do que muitos temiam, já que o aviso de lucro no início deste mês abaixou a barra para eles. A Home Depot impressionou e levantou algumas questões se o mercado imobiliário está realmente esfriando tão rapidamente quanto muitos esperavam."

Entre indicadores, o Departamento do Comércio informou que as construções de moradias iniciadas caíram 9,6% em julho ante junho, quando a previsão era de recuo de 2,5%.

Já o banco central norte-americano divulgou que a produção industrial do país subiu 0,6% no período, além das expectativas de alta de 0,3%.

continua após publicidade .

Na quarta-feira, a atenção deve se voltar para ata do Fed e resultado das vendas de varejo nos EUA no mês passado.

A Oxford Economics espera que o dado de varejo apresente leve alta em junho, o que considera consistente com uma retomada maior no consumo real.

"Enquanto isso, embora a ata da reunião do Fed de julho seja, até certo ponto, notícia antiga, devido aos dados mais recentes de emprego e inflação ao consumidor, suspeitamos que ela reforce a visão de que o banco central ainda não está perto de encerrar seu ciclo de aperto", diz a consultoria britânica.