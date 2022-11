Bolsas de NY fecham mistas, com cautela por fala de Powell e de olho na China

Natália Coelho (via Agência Estado)

Os mercados acionários de Nova York fecharam nesta terça, 29, sem direção única, em sessão marcada pela publicação do índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos e com o mercado na expectativa de comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, amanhã.

O índice Dow Jones subiu 0,01%, aos 33.852,53 pontos, o S&P 500 caiu 0,16%, aos 3.957,63 pontos e o Nasdaq recuou 0,59%, aos 10.983,78 pontos.

Hoje, a Apple fechou em baixa de mais de 2,9% após o empresário Elon Musk declarar uma guerra contra a empresa ontem, acusando-a de ser contra a liberdade de expressão e reclamando que a gigante ameaçou remover o aplicativo Twitter do iPhone. Já o Mercado Livre registrou queda de cerca de 3,3%, após registra altas durante a Black Friday, puxando os valores para o vermelho. Amazon (-1,63%) e Walmart (-0,36%) foram outras varejistas de destaque com quedas.

Segundo análise da CMC Markets, as falar contínuas de autoridades do Fed sobre a perspectiva de taxas mais altas está mantendo os investidores cautelosos e restringindo o lado positivo no curto prazo. Segundo ferramenta do CME Group, as chances de uma alta de juros de 75 pontos-base na reunião do BC americano do dia 14 de dezembro estavam em 30,1% nesta tarde, contra 24,2% na semana passada.

Segundo análise de Edward Moya, da Oanda, os investidores se mantém atentos a qualquer notícia que envolva inflação, e a maioria "dessas manchetes está levando muitos a acreditar que os falcões do Fed podem ser comprovados no próximo trimestre".

Mais cedo, foi divulgado o índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, que caiu de 102,2 em outubro para 100,2 em novembro, levemente acima das expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Também hoje, relatório do Banco da América (BofA) indicou que os EUA deverão viver uma "leve recessão em 2023", liderada por investimentos e consumidores logo após uma postura mais restritiva da política monetária.

O resultado das bolsas, segundo a CMC, também se relaciona com as perspectivas vindas da China. Durante a madrugada, boatos se espalharam sobre um possível arrefecimento nos bloqueios contra a covid-19 mas, após reunião do Conselho Estatal, não houve indicações sobre essa possibilidade.