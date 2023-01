Bolsas de NY fecham mistas, com balanços e PMI indicando contração dos EUA

Natália Coelho (via Agência Estado)

Os mercados acionários de Nova York fecharam mistos nesta terça-feira, em pregão de alta volatilidade. Investidores reagiram à divulgação de balanços e aos índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos EUA, que apesar de terem subido, ainda indicaram contração da atividade nos EUA.

O índice Dow Jones subiu 0,31%, aos 33.733,96 pontos, o S&P 500 perdeu 0,07%, aos 4.016,95 pontos, e o Nasdaq fechou em queda de 0,27%, aos 11.334,27 pontos.

Na visão do Citi, com os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no chamado "período de silêncio" e com lançamento de poucos indicadores dos EUA, o mercado se direcionou aos balanços do quarto trimestre de 2022.

Nesta terça, a publicação dos resultados corporativos movimentou o início do pregão, com balanços de empresas como a 3M, Verizon, Johnson & Johnson e General Eletric.

As ações da 3M tiveram alta de 1,17%, mesmo após a empresa anunciar queda no seu lucro líquido e com a eliminação de cerca de mais de 2 mil postos no setor de manufatura, depois de registrar queda na demanda. Papéis da Verizon também subiram 1,97%, após ampliar o lucro e apresentar receita acima do esperado.

Além disso, também no radar, o PMI composto subiu a 46,6 em janeiro nos EUA, segundo leitura preliminar da S&P Global. Enquanto isso, o PMI industrial avançou a 46,8 e o de serviços, a 46,6, acima das previsões. O Citi comenta que os dados desta terça mostram que tanto os serviços quanto a manufatura se estabilizaram, mas permanecem em território contracionista.