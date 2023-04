Bolsas de NY fecham mistas, com avanço de techs contrapondo incertezas sobre First Republic

André Marinho (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, à medida que novas incertezas quanto ao futuro do First Republic Bank derrubaram ações de bancos e mitigaram o efeito positivo da valorização do setor de tecnologia, na esteira de balanços.

O índice Dow Jones caiu 0,68%, a 33.301,87 pontos; o S&P 500 baixou 0,38%, a 4.055,99 pontos; e o Nasdaq avançou 0,47%, a 11.854,35 pontos.

O papel do First Republic despencou cerca de 30%, depois de ter as negociações suspensas diversas vezes ao longo do pregão. Múltiplos veículos da imprensa internacional relataram dificuldades do banco para encontrar uma solução para o recente tombo nos depósitos.

Segundo a Bloomberg, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) estuda impor limites ao acesso da empresa às janelas de empréstimo do Federal Reserve (Fed). Na esteira, Goldman Sachs recuou 0,86%, Citi perdeu 2,17% e Wells Fargo se desvalorizou 2,69%.

Por outro lado, Microsoft saltou 7,24%, um dia após a empresa divulgar balanço corporativos que superou expectativas do mercado. Alphabet passou boa parte do dia em alta, mas terminou em baixa de 0,13%, também após divulgação de números. Analistas do Itaú BBA classificaram os resultados das duas empresas como "fortes". A ação da Amazon, por sua vez, ganhou 2,35%, depois que a companhia iniciou uma nova rodada de demissões.

Investidores monitoraram ainda o impasse em relação ao teto da dívida dos EUA. O Partido Republicano marcou para esta quarta a votação do projeto de lei que propõe aumentar o limite, em troca de redução de gastos públicos.