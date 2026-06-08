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Bolsas de NY fecham em rumos divergentes com negócios em IA resgatando alta do Nasdaq

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 17:23:00 Editado em 08.06.2026, 17:30:53
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As bolsas de Nova York fecharam sem sincronia nesta segunda-feira, 8, com o Dow Jones pressionado e resiliência do S&P 500 e Nasdaq diante da retomada de compras em fabricantes de semicondutores e empresas de infraestrutura para inteligência artificial (IA). Mercados equilibravam ainda o noticiário do Oriente Médio após a Israel e Irã sinalizarem pausa em ataques após hostilidades no fim de semana.

O Dow Jones fechou em queda de 0,16%, a 50.786,01 pontos, o S&P 500 subiu 0,30%, a 7.405,73 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,86%, a 25.929,66 pontos.

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Os preços do petróleo bruto perderam a maior parte dos ganhos ao longo do dia quando Teerã sinalizou o fim de suas operações militares e o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os dois lados buscavam um acordo de cessar-fogo imediato.

A Intel saltou 11,1% após a publicação The Information revelar de que a Alphabet, dona do Google, assinou um pedido para fabricar mais de 3 milhões de unidades de processamento tensorial em 2028. A Marvell disparou 9,6%. A S&P Dow Jones Indices informou que a empresa substituirá a Pool Corp no índice S&P 500 antes da abertura do mercado em 22 de junho.

A AMD avançou 5,1%. A fabricante de semicondutores anunciou plano para investir até 2 bilhões de libras esterlinas no Reino Unido ao longo dos próximos cinco anos, com foco na expansão da infraestrutura de IA.

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Outros negócios que movimentaram o dia envolveram a Nvidia (1,73%), que está se unindo a empresas da Coreia do Sul para construir uma infraestrutura de inteligência artificial em larga escala na Ásia.

A Amazon caiu 0,33%, apagando ganhos iniciais após acordo com a Corning (5,6%) para fornecimento de fibra óptica para data centers.

Empresas de foguetes e satélites subiram em meio a notícias de que a demanda pelas ações da oferta inicial da SpaceX está acima do número de papéis que estão sendo colocados no mercado. A Redwire 0,7% e a Firefly ganhou 0,2%.

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No setor farmacêutico, a Tango disparou 53% com resultados promissores de estudo combinado do vopimetostato, desenvolvido pela empresa, com o daraxonrasibe, um remédio para câncer de pâncreas que tem gerado reações eufóricas em congressos.

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