Bolsas de NY fecham em queda pressionadas por altas do petróleo e dos juros dos Treasuries

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 10, em meio ao novo salto nos preços do petróleo e nos juros dos Treasuries, elevando as preocupações inflacionárias em Wall Street na véspera da divulgação o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, conforme a guerra no Oriente Médio dá sinais de longevidade.

O Dow Jones fechou em queda de 0,6%, aos 52.064,10 pontos; O S&P 500 perdeu 0,58%, em 7.591,70 pontos; E o Nasdaq teve baixa de 0,65%, encerrando em 26.081,72 pontos.

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Dez dos 12 setores do S&P 500 operaram no vermelho na sessão, após o petróleo saltar mais de 6% diante das trocas de ataques nos estreitos de Ormuz e Bab-al-Mandeb que afetam o fluxo da commodity na Península Arábica. Na esteira, os juros dos Treasuries também subiram e a T-note de 10 anos voltou a se aproximar dos 5%.

As ações de semicondutores lideraram a queda da sessão, devido aos temores de que a alta nos preços de energia pese sobre a inflação e resulte numa taxa de juros mais alta pelo Federal Reserve (Fed). Intel e Micron Technology caíram cerca de 5%. Os papéis da Nvidia recuaram mais de 2%, enquanto Adobe e Oracle caíram 2% e 5%, respectivamente, antes da divulgação de seus balanços após o fechamento dos mercados.

Por outro lado, as ações da Apple subiram 3,5% depois que a empresa anunciou na quarta-feira o lançamento do primeiro smartphone dobrável da empresa, o iPhone Duo, por US$ 2000.

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O noticiário geopolítico ofuscou os dados mais fracos da inflação ao produtor (PPI, em inglês) dos EUA. Chris Osmond, analista da Fifth Third Wealth Advisors, observa que apesar da relativa fraqueza do índice cheio do PPI, houve grandes saltos nas tarifas aéreas e na saúde. "Tudo isso combinado com os preços elevados do petróleo e uma reunião do Federal Reserve (Fed) na próxima semana, os investidores estão vendo a leitura como inflacionária", diz Osmond.

*Com informações da Dow Jones Newswires