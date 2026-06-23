Bolsas de NY fecham em queda; Nasdaq e S&P 500 são penalizados por forte venda em techs

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 23, com perdas concentradas no Nasdaq e S&P 500 em meio a liquidação do setor de tecnologia. Investidores também acompanharam incertezas geopolíticas, diante de declarações dos EUA e do Irã sobre inspeções nucleares, e os movimentos pelo Estreito de Ormuz.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,09%, aos 51.665,43 pontos. O S&P 500 caiu 1,44%, em 7.365,49 pontos. E o Nasdaq perdeu 2,21%, encerrando em 25.587,04 pontos.

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Preocupações com o retorno de investimentos em inteligência artificial (IA) fizeram o setor de tecnologia tombar -3,66% nesta terça. A Micron Technology perdeu mais de 13% e a AMD cedeu 5,76%. Outras gigantes de chips como Intel (-6,14%) e Nvidia (-4,15%) também amargaram perdas.

"Os beneficiários da IA estão na venda, e eu não acho que eles sejam caros, mas estão saturados," diz o gerente sênior de portfólio na Morgan Stanley Investment Andrew Slimmon. Segundo ele, o momentum aponta para quedas acentuadas no setor.

Na ponta positiva, a SpaceX reverteu as perdas da abertura e fechou em alta de 0,98%. A empresa de Elon Musk ofertou US$ 25 bilhões de títulos. Já a International Business Machines (IBM) subiu 5% após receber uma atualização para "Overweight" de "Neutro" do J.P. Morgan. A empresa e outros players de computação quântica escaparam da venda de tecnologia depois que a Casa Branca emitiu na noite de segunda ordem executiva para apoiar o setor quântico.

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A Oracle teve baixa de 5,62% em meio a informações de que a plataforma em nuvem reduziu o quadro de funcionários em cerca de 13% no último ano fiscal, enquanto se concentrava em IA. Entre balanços, a FedEx (-3,63%) está programada para divulgar os resultados do quarto trimestre fiscal de 2026 após o fechamento do mercado.

*Com informações da Dow Jones Newswires.