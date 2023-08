Bolsas de NY fecham em queda maior que 1%, com cautela por juros do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em queda de 1% nesta quinta-feira, 24, após dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) indicarem apoio por juros restritivos no primeiro dia do Simpósio de Jackson Hole, na véspera do discurso do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, no evento. A cautela reverteu o impulso gerado pelo surpreendente balanço da Nvidia.

O índice Dow Jones fechou em queda de 1,09%, aos 34.098,86 pontos; o S&P 500 cedeu 1,35%, aos 4.376,16 pontos; o Nasdaq perdeu 1,87%, aos 13.463,97 pontos. Grandes empresas de tecnologia foram o destaque negativo, entre elas Apple (-2,62%) e Microsoft (-2,15%)

As bolsas abriram em alta, na esteira da publicação da Nvidia de lucro e receita bem acima do esperado e anúncio de recompra de US$ 25 bilhões em ações. Mas o bom humor não se sustentou ao longo do dia.

Às margens do Jackson Hole, o presidente da distrital do Fed na Filadélfia, Patrick Harker, indicou esperar manutenção da postura restritiva atual. A chefe da regional de Boston, Susan Collins, evitou descartar aperto monetário adicional ou definir quando haverá relaxamento. Assim, o mercado elevou as apostas em uma taxa terminal maior neste ano, de acordo com o CME Group.

O discurso de Powell na sexta-feira, "o grande tema do mês", deverá seguir a mesma linha, sugerindo juros restritivos por mais tempo, disse o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz.

"Em caso de uma persistente falta de controle sobre a inflação, os mercados poderão ser impactados negativamente", comentou o analista-chefe de Ativos Globais do Simpla Club, Thiago Armentano, ao falar sobre uma eventual elevação nas taxas do Fed.

Nem mesmo a Nvidia sustentou os ganhos exibidos pela manhã e fechou com avanço modesto de 0,12%. A Navellier pontuou que o movimento de aparente "ressaca" pode sugerir realização de lucros.

Na esteira, o segmento de fabricantes de chips fechou, em grande parte, em queda, com Intel recuando 4% e Marvell e Advanced Micro Devices caindo mais de 6%. A baixa se estendeu para as big techs Meta, Amazon, Microsoft e Google, que perderam mais de 2%.

O pior desempenho do Dow Jones foi o da Boeing, que cedeu 4,93% depois de a fornecedora Spirit AeroSystems afirmar estar ciente sobre um problema na fuselagem de alguns modelos 737. No S&P 500, todos os 11 setores terminaram o pregão no vermelho.