As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 19, sem que a estreia da ação da Anthropic no Nasdaq conseguisse estimular o apetite por risco dos investidores no mercado acionário amplo.

O Dow Jones caiu 2,19%, aos 49.097,06 pontos. O S&P 500 perdeu 2,02%, a 7.175,83 pontos. Já o Nasdaq encerrou em baixa de 2,25%, nos 23.879,20 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O destaque do dia ficou por conta da Anthropic, que subiu 17%, a US$ 97,17 em seu primeiro dia de negociação em bolsa, após IPO recorde de US$ 107 bilhões. As ações abriram a US$ 111,50 e chegaram a saltar quase 39%, a US$ 115,10 na máxima. No procedimento de IPO, o preço da ação foi fixado em US$ 83 - acima do previsto inicialmente, entre US$ 70 a US$ 78.

A estreia, porém, não conseguiu melhorar o sentimento do mercado e os índices passaram a cair no começo da tarde. A visão da Capital Economics é cautelosa: "grandes IPOs e emissões de ações em alta geralmente coincidem com os picos do mercado de ações".

O preço inicial de US$ 83 já "exige muita confiança dos investidores", na avaliação do Swissquote. Para justificar o valor, a Anthropic terá de bater metas de crescimento de receita e mostrar que "uma parcela suficiente dessa receita pode se converter em lucro e caixa após o pagamento do poder computacional e da equipe".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ações ligadas à tecnologia e produção de chips recuaram, como a AMD (-7,72%), Marvell (-4,86%) e Broadcom (-2,09%). A principal exceção foi a Intel, que avançou 1,92%, e a Qualcomm, com alta de 1,38%. A Nvidia também caiu, em 3,30%, apesar do balanço forte desta semana, em meio à crise. Segundo a Bloomberg, o presidente americano Donald Trump afirmou que poderá autorizar a venda de chips da empresa à China no futuro.

O setor da saúde também contribuiu com a queda dos índices. O UnitedHealth Group perdeu 5,55% em meio a preocupações com possíveis mudanças no sistema de saúde americano. Os papéis de outras seguradoras, como CVS Health (-1,61%) e Humana (-1,48%), também caíram. Ações de farmacêuticas também recuaram, como Eli Lilly (-2,29%) e Pfizer (-1,85%).

A Palo Alto Networks subiu 6,42% após bons resultados trimestrais, enquanto a Walmart recuou 1,04%, também em reação aos balanços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No cenário macroeconômico, dirigentes do Federal Reserve (Fed) voltaram a falar sobre as preocupações com a inflação. Mais cedo, o número de auxílio-desemprego dos EUA avançou acima do esperado.

*Com informações de Dow Jones Newswires.