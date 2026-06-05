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Bolsas de NY fecham em queda e Nasdaq perde 4% com tombo de techs, juros do Fed e guerra no Irã

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 17:19:00 Editado em 05.06.2026, 17:29:49
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As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 5, pressionadas pelo conjunto de liquidação de papéis de inteligência artificial (IA), perspectivas de aumento nos juros do Federal Reserve (Fed) e recrudescimento das tensões entre EUA e Irã. O índice VIX, espécie de "termômetro do medo" em Wall Street, disparou mais de 30% e bateu 21,51 pontos intraday, maior nível desde 13 de abril deste ano.

O Dow Jones fechou em queda de 1,35%, a 50.866,78 pontos, o S&P 500 cedeu 2,64%, a 7.383,74 pontos, e o Nasdaq perdeu 4,18%, a 25.709,43 pontos. Na variação semanal, as perdas foram de 0,33%, 2,7% e 4,7%, quebrando rali de várias semanas consecutivas para os índices americanos.

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Temores sobre a demanda por semicondutores e retorno dos investimentos em IA, deflagrados inicialmente pelo balanço da Broadcom (-7,9%) na quarta-feira, ganharam novos entornos hoje. Para o Swissquote, há um crescente interesse em realização de lucros depois do recente rali do setor tech, que acontecia desde abril, e uma correção pode ser "saudável" neste ponto, conforme investidores se posicionam também para a oferta pública inicial (IPO) da SpaceX na próxima semana.

Ações da Micron, Intel e AMD perderam mais de 10%, cada. Já Nvidia (-6,2%), Tesla (-6,6%) e Meta (-5,5%) se destacaram dentre as perdas das "Sete Magníficas".

A aversão a risco se intensificou amplamente nos mercados acionários à medida que investidores alteravam perspectivas para a trajetória de juros do Fed. O payroll forte de maio deve deixar o foco dos dirigentes sobre a inflação e, segundo a High Frequency Economics (HFE), não abre espaço para flexibilização monetária. Para a Capital Economics, o BC americano pode, inclusive, precisar de "altas preventivas" nas taxas a partir de setembro.

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Ainda assim, o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a reação do mercado e voltou a defender cortes de juros.

A tensão geopolítica também persiste. O Irã culpou Trump pela estagnação das negociações de paz e reiterou nesta tarde ameaças de expandir frentes de guerra se um acordo não for alcançado em breve.

Entre outros setores, ações do Goldman Sachs (-4,9%), Citi (-2%) e Morgan Stanley (-2,9%) lideraram perdas entre bancos. Mineradoras, como a MP Materials (-9,6%), Freeport-McMoRoan (-9,1%) e Newmont (-8%), tombaram em linha com metais preciosos e básicos.

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