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Bolsas de NY fecham em queda com tensões geopolíticas e cautela com payroll

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 6. Além da cautela antes da divulgação da sexta-feira do relatório payroll sobre o mercado de trabalho nos EUA, o dia foi marcado por nova alta do petróleo com tensões geopolíticas. O Dow Jones cedeu, colocando uma pausa à sequência de cinco fechamentos em alta e trazendo um ajuste após tocar recorde na véspera.

O Dow Jones caiu 0,85%, aos 53.885,16 pontos. O S&P 500 perdeu 0,18%, a 7.710,00 pontos e o Nasdaq recuou 0,06%, encerrando em 26.348,35 pontos.

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A ConocoPhillips avançou 1,50% após reportar lucro ajustado por ação acima do consenso de analistas, impulsionado pelo avanço do petróleo. A petrolífera anunciou ainda que seu diretor financeiro, Andy O'Brien, será promovido a diretor-presidente.

A Moderna recuou 4,3% apesar da aprovação do órgão regulador dos EUA de sua nova vacina contra a gripe, a mFlusiva, para adultos com 50 anos ou mais. Segundo a Barron's, analistas não esperam que a vacina gere receita significativa até a segunda metade de 2027.

A SpaceX subiu 6,14. A empresa e a Tesla (0,63%) planejam construir uma fábrica de fabricação de semicondutores no Texas, com o objetivo de produzir 1 terawatt de computação por ano.

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Enquanto a SpaceX acumula perda de cerca de 30% desde a sua estreia na bolsa, outras companhias menores conseguiram navegar com ganhos estelares durante o começo de seu período no mercado acionário. Com ganhos na sessão desta quinta, a Lime (2,7%), Bending Spoons (3,20%) e DPC Holdings (10,7%) subiram desde suas respectivas aberturas de capital.

A disparidade de desempenho entre os "Davis" e os "Golias" do mercado de IPOs certamente sugere que algumas operações de maior porte podem ter sido precificadas acima do valor justo. Mas, o que é mais importante, a excelente recepção dada à Bending Spoons e a outras empresas de menor porte sinaliza que o mercado de IPOs está, finalmente, saudável, segundo a Barron's.

A Palo Alto Networks cedeu 0,9% em meio à notícia de que a China abriu uma investigação de cibersegurança sobre produtos vendidos no país pela empresa americana de tecnologia.

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A SanDisk caiu 6,8 sob baque de projeções que frustraram expectativas. A AppLovin derreteu 19,7% com reação ao balanço.

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BOLSAS/NY
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