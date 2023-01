Bolsas de NY fecham em queda, com risco de recessão reforçado por dados

Laís Adriana (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York fecharam o pregão desta quarta-feira, 18, em queda forte, reagindo a dados dos Estados Unidos e notícias de grandes empresas sugerindo recessão da economia norte-americana.

continua após publicidade .

No fechamento, o índice Dow Jones registrou queda de 1,81%, aos 33.296,96 pontos, o S&P 500 caiu 1,56% aos 3.928,84 pontos e o Nasdaq recuou 1,24%, aos 10.957,01 pontos.

As bolsas começaram o pregão em alta, impulsionadas por recuo acima do esperado das vendas no varejo dos Estados Unidos em dezembro. Em um primeiro momento, a reação dos investidores foi positiva, devido a expectativas de que os sinais de recessão na economia pudessem incentivar uma "postura mais suave" do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em relação a política monetária.

continua após publicidade .

No entanto, falas de dirigentes do Fed ao longo do dia reforçaram posicionamento hawkish do banco central americano. O presidente da distrital do Federal Reserve em St. Louis, James Bullard, afirmou que o Fed deve agir de maneira forte e se mover rapidamente para atingir os 5% na taxa de juros, durante entrevista ao The Wall Street Journal.

A dirigente Loretta Mester reforçou o posicionamento, comentando em entrevista à Associated Press que novos aumentos de juros são necessários para esmagar decisivamente o pior surto de inflação em quatro décadas.

Além disso, notícias de demissões em massa pelo Bank of America (BofA) e pela Microsoft aumentaram o temor por uma recessão mais severa do que o esperado, reduzindo o apetite de risco dos investidores de Wall Street. "Esperamos que o apetite por risco piore ainda mais nos próximos meses, apoiando ambas as moedas", analisa a Capital Economics. No fim, as ações de BofA e Microsoft recuaram 2,32% e 1,89%, respectivamente.

No final da tarde, a divulgação do Livro Bege do Federal Reserve provocou uma reação tímida nas bolsas, incentivando a tendência de queda. O levantamento apresentou indícios de que a alta inflação continuou reduzindo o poder de compra dos consumidores. O mercado de trabalho também segue apertado e com dificuldades de contratação, enquanto empresários esperam que o aumento de preços futuros em geral modere no decorrer deste ano.