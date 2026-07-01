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ECONOMIA

Bolsas de NY fecham em queda com pressão de empresas de semicondutores

Escrito por Letícia Araújo*, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 17:22:00 Editado em 01.07.2026, 17:30:21
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As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira, 1º, pressionadas pelas ações ligadas a semicondutores, enquanto investidores avaliam dados sobre a economia dos Estados Unidos e declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh.

O Dow Jones fechou em queda de 0,03%, aos 52.305,24 pontos. O S&P 500 cedeu 0,22%, a 7.483,23 pontos. Já o Nasdaq encerrou em baixa de 0,66%, nos 26.040,03 pontos.

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Apesar de abrirem em queda, os índices reduziram as perdas ainda pela manhã, após o índice de gerente de compras (PMI) industrial dos EUA ficar abaixo do esperado. O ADP apontou para um aumento na abertura de vagas no setor privado dos EUA em junho - acima das estimativas da FactSet, mas abaixo do esperado pelo The Wall Street Journal .

O mercado também acompanhou as declarações de Kevin Warsh de que as pressões inflacionárias caíram nas últimas semanas, apesar de não se comprometer com nenhuma previsão sobre o futuro da política monetária no país. Ainda assim, as expectativas são por uma alta nos juros já em setembro, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Dentre as ações, o setor de semicondutores continua sob pressão. A Applied Materials tombou 9,97% e a Micron perdeu 10,6% enquanto a AMD também registrou queda forte, de 6,89%. Outras empresas do setor, como a Intel (-9%), Western Digital (-6,3%) e Nvidia (-1,25%), também operaram com perdas.

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A Shutterstock despencou 29% após relatos de que a Getty Images não vai dar continuidade ao acordo de fusão das duas empresas.

No destaque positivo, a Meta saltou 8,8% após a Bloomberg afirmar que a dona do Facebook planeja vender a clientes externos o acesso à infraestrutura de nuvem e de inteligência artificial. Enquanto isso, a Nike teve alta de 4,9%. "Precisamos retomar o crescimento na China. Precisamos ser mais premium e culturalmente relevantes, e precisamos liderar com o esporte", disse o CEO Elliott Hill.

Já no setor de criptomoedas, a Strategy marcou alta forte de 8,8% após lançar a nova estratégia de gestão de capital no começo da semana. Já a Coinbase saltou 11,2% em meio a relatos de que a rival Binance não vai mais poder operar na Europa. A Robinhood avançou 8,4% após o lançamento de novas ferramentas de investimentos.

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*Com informações de Dow Jones Newswires

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