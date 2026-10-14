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Bolsas de NY fecham em queda com preocupações inflacionárias e investimentos em IA

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira, 14, com o setor de chips mais penalizado no pregão, em meio aos dados da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) acima do esperado e a renovação dos temores sobre os altos investimentos e endividamento das empresas em inteligência artificial (IA).

O Dow Jones caiu 0,09%, em 51.621,78 pontos; o S&P 500 perdeu 1,1%, nos 7.719,54 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 1,88%, encerrando em 26.692,87 pontos.

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As ações de empresas de semicondutores tiveram destaque negativo na sessão. A Micron Technology, que perdeu mais de 3% na véspera, caiu mais 4%. A Advanced Micro Devices recuou 5,7%, enquanto a Intel e a Sandisk perderam 4% e 5%, respectivamente.

O CPI de setembro nos EUA subiu 0,6% em relação ao mês anterior, com uma alta anual de 3,7%. Enquanto a variação mensal veio em linha com as expectativas, o avanço ano a ano foi mais alto do que o esperado. Excluindo os preços de alimentos e energia, o núcleo do CPI também registrou um avanço mensal e anual acima das previsões.

A alta dos preços nas passagens aéreas também derrubou as ações do setor. JetBlue liderou a queda, caindo 10%, e a American Airlines recuou 5,7%.

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Logo após a divulgação dos dados, os mercados começaram a considerar um aumento na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) na reunião deste mês. No entanto, esse movimento foi posteriormente revertido, embora as probabilidades ainda permaneçam equilibradas, segundo a ferramenta FedWatch, do CME.

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que a inflação no setor de serviços requer uma atenção especial, após classificar os dados do CPI como "desencorajadores".

Além das preocupações com a inflação, os investidores estão apreensivos com o uso excessivo de dívida por empresas de tecnologia fora do grupo das "Sete Magníficas" para impulsionar o crescimento da inteligência artificial (IA). As ações da CoreWeave despencaram mais de 15%, enquanto outras, como a Oracle, registraram uma queda de aproximadamente 9%.

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Em balanços, as ações do Bank of America caíram 4,7% após a receita do terceiro trimestre do gigante bancário ficar abaixo das expectativas. O BofA também foi atingido com mais de US$ 1,2 bilhão em multas pelo Tesouro dos EUA. Já o Morgan Stanley (-2,7%) superou as expectativas, porém as ações também operaram em queda.

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BOLSAS/NY
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