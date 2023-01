Bolsas de NY fecham em queda, com pré-Fed alimentando cautela de techs

André Marinho* (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 30, em um pregão marcado pela intensa liquidação de ações do setor de tecnologia. Com a agenda relativamente esvaziada, investidores mantiveram a cautela em relação ao pulso da economia global, enquanto aguardavam a decisão do Federal Reserve (Fed) na próxima quarta-feira.

No ajuste de fechamento, o Dow Jones caiu 0,77%, a 33.717,09 pontos; o S&P 500 cedeu 1,30%, a 4.017,77 pontos; o Nasdaq perdeu 1,96%, a 11.393,81 pontos.

A lista das perdas mais relevantes da sessão incluiu Apple (-2,01%), Alphabet (-2,45%), Amazon (-1,65%) e Meta (-3,08%), que divulgam balanços do quarto trimestre ao longo da semana.

Em outros setores, o papel da Johnson & Johnson (J&J) caiu 3,70%, após a Justiça americana negar uma petição da empresa para declarar a falência de uma de suas subsidiárias.

Ford, por sua vez, recuou 2,86%, depois que a companhia informou ter reduzido preços e aumentado a produção de seu crossover elétrico Mustang Mach-E, em linha com decisão semelhante recente da Tesla (-6,32%).

"O mercado teve algumas semanas de voo. Mas, à medida que nos aproximamos da reunião do Fed, a cautela é algo que certamente vai se infiltrar", avalia a estrategista-chefe global da Principal Asset Management, Seema Shah.

A expectativa majoritária é por um aumento de 25 pontos-base nos juros do Fed, que representaria uma redução no ritmo de aperto monetário, após a alta de 50 pontos-base em dezembro.

*Com informações da Dow Jones Newswires