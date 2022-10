Bolsas de NY fecham em queda, com perspectiva de aperto monetário e balanços

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Os mercados acionários de Nova York fecharam em baixa, nesta quarta-feira, 19. O avanço dos juros dos Treasuries influiu negativamente, em meio a novos sinais do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), e investidores também reagiram a resultados corporativos.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,33%, em 30.423,81 pontos, o S&P 500 recuou 0,67%, a 3.695,16 pontos, e o Nasdaq caiu 0,85%, a 10.680,51 pontos.

O foco voltou a recair sobre a inflação global elevada, em dia de dados do Reino Unido e da zona do euro, e a consequente necessidade de mais altas de juros para conter o quadro. O aperto monetário tende a ser negativo para as ações em geral. O Fed publicou seu Livro Bege, com sinais mistos sobre a inflação, mas crescimento ainda elevado nos preços.

Entre os setores do S&P 500, o quadro foi negativo em geral, nesse contexto. Energia foi a exceção, desgarrando-se diante da força do petróleo. Entre ações em foco após balanços recentes, Netflix subiu 13,09%, United Airlines teve ganho de 4,97% e Procter & Gamble, de 0,96%.

Segundo a Oanda, a quarta o mercado acionário americano foi pressionado pelo avanço nos retornos dos Treasuries, mas resultados positivos de algumas empresas apoiavam essas ações e ajudavam a conter o quadro.