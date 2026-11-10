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Bolsas de NY fecham em queda com inflação forte nos EUA e Nvidia amplia queda da véspera

Escrito por Letícia Araújo, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira, 10, diante de dados fortes da inflação ao consumidor dos EUA que parecem consolidar um aperto monetário no país em dezembro. No noticiário corporativo, a Nvidia continuou sofrendo perdas com a investigação do CEO, enquanto a Anthropic deu mais um passo em preparativo para sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

O Dow Jones recuou 0,30%, aos 52.231,89 pontos. O S&P 500 caiu 0,38%, a 7.520,93 pontos. Já o Nasdaq encerrou em baixa de 0,74%, nos 25.065,87 pontos.

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O CPI pressionou os índices, impedindo a continuidade da recuperação da véspera e levou o mercado a dar como certa uma alta nos juros em dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group.

A Nvidia caiu fortemente, em 5,52%, e ampliou as perdas da véspera, ainda em reação à investigação envolvendo o CEO Jensen Huang, após a revelação de uma relação extraconjugal com uma mulher que estaria espionando para a China. Um grupo independente foi contratado para investigar o caso.

Desta vez, uma parte das rivais não conseguiu capitalizar os benefícios trazidos pelas dificuldades da Nvidia e também registraram perdas. A Micron Technology recuou 1,10% e Intel, 2,09%. A AMD (+1,30%) e Broadcom (+3,91%) foram algumas das que divergiram das demais e registraram alta.

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A Anthropic divulgou nesta terça o plano de oferta de 825 milhões de ações. Cada ação deve ser fixada entre US$ 70 a US$ 78.

Após o fechamento, a Coreweave (-0,51%) divulga resultados trimestrais, diante do cenário de contínua incerteza em relação aos gastos com inteligência artificial. De acordo com a Swissquote, o mercado vai observar se a forte demanda está se traduzindo em receita e quanto financiamento adicional a empresa precisa para impulsionar seu crescimento.

"Para o ecossistema de IA em geral, será necessário mais do que apenas guidance tranquilizadores para reavivar o apetite", afirma o banco, destacando que aumento dos custos de empréstimo ou maior cautela em relação a novos compromissos com clientes podem reforçar as preocupações de que a expansão da IA será mais lenta ou menos lucrativa do que o esperado.

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