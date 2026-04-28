Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bolsas de NY fecham em queda com impasse no Oriente Médio e preocupações de IA

Escrito por Letícia Araújo*, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 17:30:00 Editado em 28.04.2026, 17:42:33
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York encerraram a terça-feira, 28, em queda, com o setor de tecnologia pressionado por preocupações com IA. No Oriente Médio, a falta de avanços significativos nas negociações também pesava no sentimento, enquanto temores inflacionários devem manter a política monetária dos EUA inalterada.

O Dow Jones teve queda de 0,05%, aos 49.141,93 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,49%, aos 7.138,80 pontos, e o Nasdaq caiu 0,90%, aos 24.663,80 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O noticiário geopolítico continua sendo destaque. O Irã está preparando uma nova proposta para fim do bloqueio no Estreito de Ormuz, em meio à postura cética da Casa Branca sobre a proposição inicial.

A Reuters afirma que as agências de inteligência dos EUA estudam a reação de Teerã caso Donald Trump declarasse vitória unilateral na guerra. Nesta terça, o Irã teria informado estar em "estado de colapso", segundo Trump.

Em meio ao cenário, as empresas de energia subiram, acompanhando o preço do petróleo. A Devon Energy avançou 2,66%, a Exxon subiu 1,60% e a Chevron, 1,94%. Em contrapartida, as mineradoras recuaram, assim como os metais. A Newmont caiu 5,32%, a AngloGold Ashanti perdeu 4,36% e a Freeport-McMoran cedeu 3,90%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As techs também registraram perdas, com a Nvidia caindo 1,59%, enquanto a Intel perdeu 0,55%, a AMD recuou 3,41% e a Broadcom, 4,39%. A OpenAI frustrou metas de receita e novos usuários, levantando preocupações sobre os investimentos no setor. Segundo o Swissquote, "a estrutura da IA "está se construindo como um castelo de cartas", dependendo de resultados da Anthropic e da própria OpenAI. "Se algo desse errado com essas duas empresas, a IA não desapareceria, mas os mercados enfrentariam uma significativa reavaliação de preços", afirmam.

Em reação aos resultados trimestrais, a Coca-Cola avançou 3,86%, enquanto o General Motors subiu 1,27%. A Visa (-0,11%) também divulga seus resultados nesta terça, após o fechamento dos mercados.

Nesta terça, o Federal Reserve iniciou a reunião de política monetária e deve anunciar na quarta-feira a manutenção dos juros dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bolsas NY
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV