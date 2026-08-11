Bolsas de NY fecham em queda com impasse no Oriente Médio e cautela pré-CPI
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 11, com o novo avanço do petróleo e cautela antes da divulgação de dados de inflação nos EUA, que podem conduzir a mentalidade dos diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre o nível das taxas de juros dos Estados Unidos.
O Dow Jones caiu 0,34%, aos 53.791,97 pontos. O S&P 500 perdeu 0,32%, a 7.728,11 pontos e o Nasdaq recuou 0,60%, encerrando em 26.445,45 pontos.
Em relação às implicações para a postura do Fed diante do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de julho dos EUA, o Bank of America Securities montou uma equação: "resultado forte = aumento em setembro na pauta, mas dados de agosto continuam sendo fundamentais para o FOMC Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed. Resultado fraco = aumento em setembro descartado; eleva a exigência para uma alta até o fim do ano".
Entre os ativos individuais em destaque, a Intel fechou em alta de 0,19%, revertendo queda inicial, depois de ampliar sua oferta de ações de US$ 15 bilhões para US$ 20 bilhões. A Trump Media & Technology, que apresentou um prejuízo dez vezes maior no segundo trimestre, encerrou o dia com baixa de 5,11%.
No Nasdaq, Applovin, Datadog e Honeywell responderam pelas principais quedas porcentuais do dia, com perdas de mais de 5%. A Honeywell (-5,4%) foi a maior baixa porcentual do Dow Jones, seguida pela Alphabet (-3,8%).
Em meio à expectativa para seu balanço após o fechamento do pregão, a Super Micro Computer subiu 0,45%, estendendo ganhos da véspera.
As ações da Riot Platforms dispararam 4,3% depois que a empresa - que deixou de atuar apenas na mineração de Bitcoin para operar também centros de dados - revelou ter assinado um contrato de US$ 9,1 bilhões com uma empresa de IA de ponta. Essa cliente é a Anthropic, conforme confirmado à Barron's por uma fonte a par do assunto.
A Rapid7, empresa de operações de cibersegurança gerenciadas com tecnologia de IA, saltou 15,3% após resultado do 2º trimestre.
As notícias econômicas dos EUA de hoje foram neutras para as ações, após as vendas de imóveis usados em julho registrarem queda próxima das expectativas.