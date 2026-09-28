Bolsas de NY fecham em queda com falta de perspectiva para negociações EUA-Irã e IA no radar

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 28, pressionadas pela notícia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou um acordo de paz proposto pelo Irã, mantendo fora do horizonte a possibilidade de entendimento entre as partes para fim da guerra no Oriente Médio. Temores em torno da inteligência artificial (IA) também seguiram no radar dos investidores.

O Dow Jones caiu 0,67%, em 51.481,72 pontos; o S&P 500 perdeu 0,77%, nos 7.683,92 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,92%, encerrando em 26.820,38 pontos.

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Os relatos de que Trump rejeitou a proposta de Teerã para um cessar-fogo de sete dias e disse a assessores que espera retomar os bombardeios ao Irã após as eleições de meio de mandato impulsionaram o dólar e os juros dos Treasuries, enquanto a cautela prevaleceu em todo o pregão das bolsas americanas.

A Nvidia subiu 1,68% após anunciar a ampliação de seu programa de recompra de ações para US$ 235 bilhões e informar que espera executar o saldo remanescente do programa até o ano fiscal de 2028. Em entrevista à CNBC, o presidente da companhia, Jensen Huang, afirmou que os problemas com a IA generativa são uma questão de engenharia e, portanto, solucionáveis.

O fundador da Microsoft, Bill Gates, porém, frisou que a IA é poderosa o suficiente para impulsionar eventos que poderiam causar 1 bilhão de mortes, e a OpenAI informou que interrompeu o treinamento de seus modelos mais recentes. Assim, gigantes de chips como Intel (-5,67%), Micron Technology (-2,61%) e Marvell (-3,83%) amargaram perdas.

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Ainda em IA, as ações da Meta (-4,79%) apresentaram correção depois da forte alta que se seguiu ao lançamento do aplicativo de assistente pessoal Muse. A empresa de Mark Zuckerberg anunciou hoje que está criando uma nova divisão voltada a oferecer ferramentas de IA a empresas.

Apesar do governo Trump ter reduzido as exigências de eficiência de combustíveis para veículos, montadoras como Ford e GM recuavam mais de 2%. Já a Reliance Steel&Aluminum subiu 1,12%, com os EUA anunciando uma nova usina siderúrgica de US$ 15 bilhões no leste de Iowa.

Na política monetária, a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook afirmou que, atualmente, antecipa que os ganhos de produtividade proporcionarão uma modesta desinflação nos próximos anos, mas que não espera que esses efeitos cheguem a tempo de compensar a pressão inflacionária crescente deste ano.