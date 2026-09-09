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Bolsas de NY fecham em queda com ataques no Oriente Médio e Brent acima dos US$ 100 por barril

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira, 9, com as trocas de ataques entre os Estados Unidos e o Irã levando o petróleo do tipo Brent a superar US$ 100 por barril, minando o apetite por risco dos investidores.

O Dow Jones fechou em queda de 0,77%, aos 52.381,08 pontos; O S&P 500 perdeu 0,48%, em 7.636,49 pontos; E o Nasdaq teve baixa de 0,64%, encerrando em 26.253,34 pontos.

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Além do ambiente geopolítico, a Apple (-0,28%) não foi capaz de animar os investidores com seu evento que apresentou o aguardado primeiro iPhone dobrável da empresa. O evento foi o primeiro comandado pelo CEO, John Ternus, sucessor de Tim Cook.

A Amazon tombou 1,78% após analistas avaliarem a notícia veiculada na imprensa internacional de que a gigante do comércio online planeja levantar 4 bilhões libras esterlinas na primeira emissão em moeda britânica. A ações de gigante de semicondutores Nvidia (-0,91%) também amargou perdas.

Já a Meta saltou mais de 6%, sendo a ação de melhor performance do Nasdaq 100, após a empresa de Mark Zuckerberg anunciar seu agente pessoal de inteligência artificial (IA), chamado Muse. Wall Street vê a controladora do Facebook em posição de destaque para dominar o espaço de compras online com IA.

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Em um cenário hipotético divulgado nesta quarta-feira pela Fitch Ratings, a agência de classificação de risco alerta para uma forte correção das bolsas americanas associada ao setor de IA e a uma retração dos investimentos, o que levaria os EUA a uma recessão e provocaria forte desaceleração da economia global.

Em paralelo, os papéis relacionados ao petróleo subiram, enquanto os preços do Brent ultrapassaram US$ 101 por barril pela primeira vez desde julho, em meio ao recrudescimento de ataques no Oriente Médio. Chevron e ExxonMobil ganharam 1,91% e 2,24%, respectivamente.

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BOLSAS/NY
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