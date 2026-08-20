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Bolsas de NY fecham em queda com ameaça de Trump e retomada da alta dos juros longos dos EUA

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quinta-feira, 20, após as taxas projetadas pelos Treasuries longos voltarem a subir. O rumo foi pautado pela ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de isolar financeiramente o Irã e pela percepção de que o anúncio da recompra de Treasuries de longo prazo pelo Departamento do Tesouro norte-americano não tem potência para impedir a alta do rendimento diante do endividamento dos EUA.

O índice Dow Jones caiu 1,31%, aos 52.762,30 pontos. O S&P 500 perdeu 0,86%, a 7.641,56 pontos e o Nasdaq teve queda de 1%, encerrando em 26.067,17 pontos.

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O Walmart registrou queda de 9,2%, puxando as perdas do Dow Jones. Embora a gigante do varejo tenha elevado suas projeções de lucro e crescimento de vendas para o ano, os números atualizados ficaram abaixo das expectativas de Wall Street.

As ações da Deere saltaram 8,9%, registrando a maior alta porcentual do índice S&P 500. A fabricante de máquinas agrícolas divulgou resultados acima do esperado para o terceiro trimestre fiscal, animando os investidores após um período difícil para as ações da empresa.

A alta do petróleo alimentou o avanço de empresas de energia e fornecedoras de equipamentos para o setor, como ConocoPhillips (3,3%), APA Corp (2,2%), Diamondback Energy (1,18%) e Halliburton (1,91%).

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A Moderna despencou 23,6%, reduzindo uma fração do avanço de quase 175% da véspera com notícias sobre sua vacina para melanoma.

A decisão do Tesouro americano de ao menos dobrar o tamanho das operações de recompra de títulos de prazos mais longos continuou alavancando o ouro e bitcoin dando fôlego também às ações de empresas ligadas aos ativos, como as da mineradora Newmont (2%), da acumuladora de criptomoeda Strategy (7,8%) e da plataforma Coinbase (+7,6%).

As empresas ligadas a criptomoedas contaram ainda com o impulso de declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, que instou o Congresso a aprovar uma legislação sobre moedas digitais.

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A Super Micro caiu 0,22% após concluir investigação em que isentou alto escalão de envolvimento em esquema de contrabando de chips da Nvidia.

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