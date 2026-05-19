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Bolsas de NY fecham em queda com alta nos yields e impasse no Oriente Médio

Escrito por Letícia Araújo, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 17:26:00 Editado em 19.05.2026, 17:37:25
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As bolsas em Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 19, com investidores cautelosos diante do impasse nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, acompanhando a alta nos yields dos Treasuries e à espera dos resultados trimestrais da Nvidia, previstos para a quarta-feira.

O Dow Jones teve queda de 0,66%, aos 49.363,88 pontos. O S&P 500 caiu 0,67%, nos 7.353,67 pontos, e o Nasdaq recuou 0,84%, encerrando em 25.870,71 pontos.

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Na avaliação do Bank of America, "diversos sinais" apontam para a resiliência do mercado acionário, apesar das preocupações renovadas com a inflação e a alta nos rendimentos dos títulos longos.

Já para o LMAX, os mercados globais estão em um "ambiente de risco frágil e influenciado por manchetes", diante das persistentes tensões no Oriente Médio e elevados preços do petróleo. Nesta terça, Donald Trump renovou as ameaças contra o Irã, apesar de ter dito na segunda-feira que a possibilidade de ataques fosse adiada "talvez para sempre".

Em meio ao cenário, as ações das empresas mineradoras seguiram os metais e recuaram fortemente, como a Anglogold Ashanti (-4,47%), Newmont (-4,33%) e Freeport-McMoRan (-2,98%).

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A Alphabet recuou 2,34% após ficar próxima de atingir US$ 5 trilhões em valor de mercado. O movimento acontece também após a controladora do Google e a Blackstone (-2,38%) anunciarem uma nova empresa de nuvem com inteligência artificial. Em meio às notícias, a rival CoreWeave caiu 3,82%.

Em meio a pressões diante do aumento dos yields, ações do setor de tecnologia ficaram mistas. Avançaram Micron (+2,52%), Intel (+2,43%) e Sandisk (+3,77%), enquanto recuaram a Qualcomm (-3,94%), Broadcom (-2,29%) e AMD (-1,65%).

A Nvidia recuou 0,77%. No destaque positivo, a Agilysys subiu 12,45% após saltar mais de 33% na abertura.

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*Com informações de Dow Jones Newswires

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