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Bolsas de NY fecham em queda com alta do petróleo e perspectivas de política monetária no radar

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As Bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quinta-feira, pressionadas, em parte, pelos elevados preços do petróleo. Investidores também digeriram a interpretação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de que o BC dos Estados Unidos irá pular a reunião de outubro e aumentar os juros em dezembro.

O Dow Jones subiu 0,10%, em 51.231,64 pontos; o S&P 500 perdeu 0,47%, nos 7.765,36 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 1,25%, encerrando em 27.193,34 pontos.

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O apetite por risco foi minado nesta quinta em meio a uma nova piora no confronto no Oriente Médio. Os houthis bombardearam aeroportos na Arábia Saudita e ampliaram o controle sobre o Estreito de Bab al-Mandeb, apesar de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado que não deve atacar o Irã antes das eleições de meio de mandato.

Entre os destaques, a Meta e a Space X caíram 0,06% e 4,19%, respectivamente. Segundo revelou a CNBC, Trump divulgou mais de 500 transações de valores mobiliários em agosto, incluindo a compra de até US$ 25 milhões em ações da Meta e um investimento de até US$ 5 milhões em dívida da empresa espacial de Elon Musk.

A Microsoft perdeu 1,35%%. O governo dos EUA afirmou que está suspendendo a gigante da tecnologia de um programa para solicitar green cards para trabalhadores que vêm aos EUA usando vistos H-1B, acusando a empresa de fraude. No setor de semicondutores, as gigantes Micron, AMD e Broadcom cederam cerca de 4%.

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Do lado positivo, a PepsiCo teve alta de 3,73% depois de divulgar resultados corporativos que agradaram aos investidores, e o avanço da petrolíferas ajudou o Dow Jones a fechar no positivo.

O presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, ecoou nesta quinta percepções vistas na ata do banco central e disse que a inflação nos EUA continua como uma preocupação central, defendendo mais um aumento de juros este ano.

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