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Bolsas de NY fecham em queda com alerta de CEOs sobre IA e petróleo cima dos US$ 100

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 14, com alerta de CEOs de grandes empresas de tecnologia sobre a necessidade de desaceleração da inteligência artificial (IA) diante de avanço desenfreado e temores de segurança. Pressionaram também os índices o avanço do petróleo antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) desta semana.

O Dow Jones fechou em queda de 0,29%, em 52.421,28 pontos; o S&P 500 perdeu 0,48%, nos 7.619,94 pontos; e o Nasdaq caiu 0,56%, encerrando em 26.186,41 pontos. O Bank of America vê espaço para mais recuo, mas após atualizar seus modelos do S&P 500, elevou seu preço-alvo para o final do ano de 7.100 para 7.400 pontos - o que implica uma queda de 3% até dezembro.

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O CEO da OpenAI, Sam Altman, e o empresário Elon Musk, dono da SpaceXAI, endossaram no fim de semana alertas do presidente da Anthropic, Dario Amodei, sobre os riscos associados ao avanço acelerado da IA e a necessidade de reforçar mecanismos de segurança. O presidente americano, Donald Trump, criticou as falas sobre freios na IA e disse na rede Truth: "não matem a galinha dos ovos de ouro!".

Os relatos ocorrem também após a Anthropic afirmar na semana passada que seu modelo Claude tem sido utilizado indevidamente pelo Irã para selecionar navios de guerra dos EUA como alvo. A gigante do setor de IA informou a investidores que espera registrar lucro neste trimestre, antes de sua planejada oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a qual deve acontecer no Nasdaq em outubro, segundo a Business Insider.

As bolsas de Nova York chegaram a oscilam perto da estabilidade após o petróleo desacelerar a alta vista pela manhã, mas logo voltaram ao território negativo. As empresas de chips Marvell (-7,32%), Micron (-5,25%), Intel (-5,59%) e Nvidia (-3,36%) amargaram fortes perdas na sessão. Já a Amazon (-1,26%), Netflix (+3,77%) e Alphabet (+3,22%) formaram uma nova aliança, a Streaming Access and Choice Alliance, liderada pela TechNet, uma rede de defesa formada por CEOs e executivos do setor de tecnologia.

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