Bolsas de NY fecham em queda, às vésperas de Fed e com alerta da Ford em custos

Ilana Cardial*

As bolsas de Nova York caíram nesta terça-feira, 20, em sessão que antecede a decisão monetária do Federal Reserve (Fed). Entre operadores e analistas, a aposta majoritária segue para alta de 75 pontos-base (pb) nos juros. A ação da Ford tombou 12% e pesou sobre os índices, após alertas de custos acima do esperado pela montadores.

No fechamento, o Dow Jones caiu 1,01%, a 30.706,23 pontos, o S&P 500 cedeu 1,13%, a 3.855,93 pontos, e o Nasdaq teve baixa de 0,95%, a 11.425,05 pontos.

A cautela predomina em Wall Street com as expectativas de que o Fed adotará uma postura hawkish contra a inflação na decisão de amanhã. Como mostra especial publicada pelo Broadcast, uma alta de 50 pb nos juros era considerada até semana passada, quando a leitura forte de inflação ao consumidor intensificou as apostas para tom duro pelo banco central norte-americano. Agora, as projeções apontam para um aumento de 75 pb, mas não descartam a possibilidade de elevação de 100 pb.

Próximo ao horário de fechamento, o monitoramento do CME Group mostrava 84% de chance para alta de 75 pb e 16% para 100 pb. Nesse cenário, os juros dos Treasuries renovaram máximas em vários anos durante a sessão.

Para além da preocupação com o aperto monetário, as ações se enfraqueceram com o que, na leitura da Oanda, foi um lembrete da Ford de que os gargalos de oferta seguem como um problema. A ação da montadora caiu 12,32%, depois de ter informado que a inflação e escassez de algumas partes deixarão mais veículos não concluídos do que o previsto anteriormente e fará com que a empresa pague mais pelas que conseguir.

Entre os destaques, também esteve a queda de 4,47% da Nike, depois que o Barclay's revisou o preço-alvo da ação de US$ 125 para US$ 110. O banco mencionou inventários em excesso e volatilidade no mercado chinês como razões para o corte. A Nike deve publicar seus resultados financeiros na próxima semana, dia 29.

*Com informações da Dow Jones Newswires.