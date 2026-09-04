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Bolsas de NY fecham em queda após payroll forte reforçar previsão de aumento de juros pelo Fed

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 4, após a leitura do relatório de empregos de agosto (payroll) vir muito acima das projeções, o que elevou as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) possa aumentar a taxa de juros na reunião deste mês.

O índice Dow Jones caiu 0,51%, aos 53414,25 pontos. O S&P 500 recuou 0,38%, a 7718,60 pontos e o Nasdaq teve queda de 0,29%, encerrando em 26506,99 pontos.

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Na semana, o Dow Jones caiu 0,27%, mas o S&P 500 e o Nasdaq ficaram no positivo, com altas de 0,09% e 0,40%, respectivamente.

O mercado ampliou as apostas de alta de juros pelo Federal Reserve em setembro após o payroll dos Estados Unidos mostrar criação de 162 mil vagas e ainda mostrar uma revisão para cima dos números de junho e julho. Os números levam para cima os rendimentos curtos dos Treasuries, com o entendimento do mercado de que há condições para elevação de juros já neste mês, ao mesmo tempo que levaram mantiveram no vermelho os índices acionários americanos.

Para a Capital Economics, mesmo os maiores defensores de uma política monetária mais dovish teriam dificuldade em encontrar algo no relatório payroll de agosto que justificasse a manutenção das taxas de juros pelo Fed neste mês.

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A Lululemon despencou 18% após a divulgação de seu balanço na véspera. A empresa de roupas esportivas apresentou resultados abaixo das previsões no segundo trimestre e reduziu seu guidance para o ano inteiro. Já a Oxford Industries despencou 18% depois que a empresa de vestuário reduziu sua orientação de lucros para o ano fiscal.

A Tesla, por sua vez, caiu quase 6% na sessão após o lançamento do modelo Cybercab pela fabricante de veículos elétricos de Elon Musk.

Ganhos em ações de tecnologia ajudaram a limitar as quedas em outros setores. A Nvidia subiu 0,8%, a Advanced Micro Devices adicionou 3,4%, a Sandisk saltou 10,2% e a Micron subiu 4,7%.

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