Bolsas de NY fecham em queda após nova alta do petróleo e dos juros dos Treasuries
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 15, com os mercados avessos ao risco em meio à nova alta nos preços do petróleo e dos juros de prazo mais longo dos Treasuries. Os investidores também aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), prevista para a quarta-feira, 16.
O Dow Jones fechou em queda de 0,63%, em 52.092,75 pontos; o S&P 500 perdeu 0,45%, nos 7.585,77 pontos; e o Nasdaq caiu 0,78%, encerrando em 25.981,57 pontos.
O Dow Jones liderou a queda nas ações, após o juro da T-note de 10 anos dos Treasuries atingir 5,041% na máxima da sessão, seu nível mais alto desde 2007, antes de reduzir os ganhos. O movimento acompanhou a alta nos preços do petróleo, com o Brent se aproximando dos US$ 110 por barril conforme a guerra no Oriente Médio se alastra.
Juntos, os movimentos aumentam a pressão sobre o Federal Reserve antes da decisão de taxa de juros da quarta-feira. Os investidores agora veem uma chance de 95% de que os dirigentes elevem os juros em 25 pontos-base, de acordo com dados do CME Group.
Analistas do Barclays afirmaram em relatório nesta terça que a perspectiva de uma taxa de juros mais alta já pressiona as avaliações e estão colocando cada vez mais os portfólios de ações em risco.
As ações do Goldman Sachs tiveram um dos piores desempenhos do Dow Jones com uma queda de 1,19%, acompanhadas dos papéis de Nike e Amazon, que caíram cerca de 2%. Chevron e 3M seguiram a direção oposta e subiram cerca de 2% cada.
Os papéis da Meta subiram 0,70%% e contrariaram o desempenho das big techs no pregão, que operaram majoritariamente em queda. A empresa de Mark Zuckerberg anunciou nesta terça seu serviço de assinatura de inteligência artificial (IA) Meta One. Segundo a Bloomberg, a controladora do Facebook também planeja começar a instalar, no primeiro semestre de 2027, um novo chip próprio de IA em seus data centers.
No radar, a fabricante de chips Altera apresentou, de forma confidencial, pedido de oferta pública inicial (IPO) nos EUA, informou a Reuters. A empresa de semicondutores busca aproveitar o apetite de investidores por negócios ligados à IA. O avanço da China nessa área tem gerado preocupações nos EUA e reacende o debate global sobre seus riscos.