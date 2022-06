Bolsas de NY fecham em queda, após CPI acima do esperado gerar temores sobre aperto do Fed

Letícia Simionato (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 10, após o índice de inflação ao consumidor (CPI) de maio dos Estados Unidos vir acima do esperado. O dado acendeu temores de alta de 75 pontos-base dos Fed Funds na próxima decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), na quarta-feira, dia 15. Além disso, o índice de sentimento ao consumidor da Universidade de Michigan atingiu o menor valor da série histórica, deteriorando ainda mais o apetite por risco.

No fechamento, o índice Dow Jones caiu 2,73%, a 31.392,79 pontos, o S&P 500 perdeu 2,91%, a 3.900,86 pontos, e o Nasdaq recuou 3,52%, a 11.340,02 pontos. Na semana, as quedas foram de 4,58%, 5,05% e 5,60%, respectivamente. Entre os destaques negativos, estão os papéis da Meta (-4,58%) e Amazon (-5,60%).

O CPI dos EUA avançou 1,0% em maio ante abril. O resultado representa uma forte aceleração em relação à alta de 0,3% no mês anterior e superou a previsão de analistas, que estimavam avanço de 0,7%. Na comparação anual, o CPI dos EUA deu um salto de 8,6% no mês passado, no maior nível desde dezembro de 1981.

A Capital Economics afirma que o "salto na inflação" poderia "abrir a porta para uma alta maior, de 75 pontos-base", nos juros pelo Fed na próxima semana. Economista sênior do Barclays, Jonathan Miller acredita que o BC americano vai elevar o juro básico em 75 pontos-base na semana que vem, ao invés da alta de 50 pontos-base esperada, até então, pelo mercado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que sua administração continuará fazendo "tudo o que puder" para controlar os preços para sua população.

"Este foi um relatório de inflação muito ruim para a Casa Branca e o Fed. O último erro do Fed é que eles não agiram fortemente para esfriar a inflação e agora serão forçados a entregar mais aumentos de juros, já que a inflação claramente não é transitória e não está pronta para atingir o pico", destaca Edward Moya, da Oanda. "A estagflação está se tornando o caso base para muitos traders", completa. Além do CPI, hoje foi divulgado o índice de sentimento ao consumidor da Universidade de Michigan, que caiu de 58,4 em maio a 50,2 na preliminar de junho, atingindo o menor valor já registrado.

"Dado que as pressões de preços nos EUA mostram poucos sinais de afrouxamento, duvidamos que o Fed tire o pé do freio tão cedo. Portanto, suspeitamos que mais problemas ainda estão reservados para os mercados de ativos dos EUA, com os rendimentos do Tesouro subindo ainda mais e o mercado de ações permanecendo sob pressão", analisa a Capital Economics. No final da sessão em Nova York, ferramenta do CME Group mostra que o mercado embute 75,5% de chances de aumento de 50 pontos-base na próxima reunião de quarta-feira, e o resto (24,3%) espera 75 pontos-base.