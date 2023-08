Bolsas de NY fecham em queda, após corte no rating de bancos dos EUA e balança chinesa

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 8, em sessão com apetite por risco reduzido após o rebaixamento dos ratings de 10 bancos regionais americanos e publicação da balança comercial da China.

O índice Dow Jones fechou com baixa de 0,45%, aos 35.314,75 pontos; o S&P 500 cedeu 0,42% aos 44.99,33 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,79%, aos 13.884,32 pontos.

"As ações dos EUA estão em baixa, com o cenário macro global muito sombrio", escreveu o analista da Oanda Edward Moya, listando, entre os motivos, a queda nas importações e exportações da China - segunda maior economia do mundo - e o corte nas notas de crédito de 10 bancos regionais pela Moody's.

Moya menciona ainda o guidance negativo no balanço da UPS (-0,88%) como outro fator que pesou no sentimento do investidor. A empresa de remessas e entregas de encomendas diminuiu a sua projeção financeira para o ano ao anunciar resultados trimestrais.

O Goldman Sachs foi uma das empresas que mais caíram no Dow Jones, recuando 2,05%, em meio a preocupações com a saúde do setor bancário após a ação de rating. Bank of America, Citi e Wells Fargo também amargaram perdas de mais de 1%.

A empresa de computação em nuvem Datadog caiu 17,18% após balanço decepcionar, puxando para baixo outras companhias do segmento, como a Zscaler (-4,58%).

Na outra ponta, a gigante de biotecnologia Amgen ganhou 3,11% ainda colhendo frutos do seu resultado trimestral melhor que o esperado, publicado na semana passada.

A farmacêutica Lilly Eli e a fabricante de veículos elétricos Lucid Group avançaram 14,87% e 12,17%, respectivamente, depois de reportarem os seus números do segundo trimestre.