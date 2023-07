Bolsas de NY fecham em queda após ata do Fed sinalizar retomada do aperto à frente

As bolsas de Nova York fecharam nesta terça-feira, 5, em baixa na volta do feriado da Independência dos Estados Unidos, com o apetite por risco reduzido após ata da reunião de junho do Federal Reserve (Fed) indicar disposição do banco central de aumentar juros e índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) da Europa e da Ásia sugerirem desaceleração do setor de serviços.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,38%, a 34.288,64 pontos; o S&P 500 recuou 0,20%, a 4.446,82 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,18%, a 13.791,65.

A divulgação da ata agravou a pressão que os negócios já vinham recebendo de dúvidas sobre a economia da China e de países europeus, na esteira de PMIs. O documento referente à decisão do mês passado, na qual o banco central americano optou pela manutenção dos juros no nível atual, revelou que a maioria dos dirigentes considerava em suas projeções econômicas que aumentos adicionais a taxa básica em 2023 seriam apropriados. Eles destacaram também a elevação contínua da inflação.

"Até as autoridades que votaram a favor de uma pausa em junho explicitaram que mais esforço era necessário daqui para frente para restabelecer a estabilidade de preços, reforçando expectativas por uma alta em julho", comentou a Stifel Economics em relatório.

Com isso, sete dos setores do 11 S&P 500 fecharam em queda nesta quarta-feira. Tecnologia foi o terceiro com o pior desempenho (-0,56%), atrás apenas de materiais e industriais.

As fabricantes de chips tiveram majoritariamente um dia ruim, com algumas caindo mais de 2%. A Micron recuou 2,88%, a Qualcomm perdeu 2,46%, a Applied Materials teve queda de 2,21%, e a Nvidia, de 0,23%.

Em destaque, a Meta subiu 2,92%, na expectativa pelo lançamento de uma nova rede social para competir com o Twitter, especulado para ocorrer nesta quinta-feira (6). A farmacêutica Moderna avançou 1,49% na esteira de anúncio de que vai desenvolver novas operações na China. As montadoras de carros também acumularam ganhos, depois que a General Motors (GM) informou crescimento de 18,8% nas vendas de veículos nos Estados Unidos no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O papel da GM ganhou 1,18%, o da Ford subiu 0,72% e o da Tesla, 0,95%.