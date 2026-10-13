Bolsas de NY fecham em queda antes da divulgação do CPI

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 13, pressão do setor bancário após a divulgação de resultados corporativos de grandes bancos. Investidores também monitoraram as tensões geopolíticas antes da divulgação da inflação ao consumidor nos EUA. As ações da Johnson&Johnson estiveram em destaque entre os ativos que mais pressionaram o Dow Jones.

O Dow Jones caiu 0,35%, em 51.670,99 pontos; O S&P 500 perdeu 0,02%, em 7.805,61 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,15%, encerrando em 27.204,38 pontos.

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As ações da Johnson & Johnson caíram quase 6% depois que a empresa divulgou resultados abaixo do esperado de sua divisão de dispositivos médicos.

O Citigroup reverteu sinal positivo da abertura e tombou mais de 5% nesta terça. O banco superou em lucro e receita no terceiro trimestre, mas viu alta em provisões para perdas de crédito. O Wells Fargo (-3,10%) e JPMorgan (-0,86%%) e Goldman Sachs (-0,23%) também amargaram perdas.

As ações da Six Flags Entertainment Corporation despencam 14,43% em meio a relatos de que a empresa fechou sete montanhas-russas nos EUA e Canadá depois de um acidente fatal em uma de suas atrações.

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Na ponta positiva, os papéis da Apple subiram 0,09% depois que a empresa oficialmente entrou no mercado de casas inteligentes, destacando o hub de controle de dispositivos HomeView.

O índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) deve subir 0,6% em setembro, ante avanço de 0,4% em agosto. Na taxa anual, a previsão é de aceleração a 3,6%, ante alta de 3,4% registrada um mês antes, segundo o Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). As casas consultadas esperam que os altos preços de energia e dos alimentos puxem o CPI cheio este mês, mas que o núcleo continue a ficar moderado.

Em paralelo, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, alertou que a pressão inflacionária gerada pelo avanço da inteligência artificial começa a se espalhar para setores sem ligação direta com a tecnologia, segundo o Semafor, enquanto John Williams (Nova York) disse esperar mais uma alta de juros ainda este ano, informou a Bloomberg.