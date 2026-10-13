Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas de NY fecham em queda antes da divulgação do CPI

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 13, pressão do setor bancário após a divulgação de resultados corporativos de grandes bancos. Investidores também monitoraram as tensões geopolíticas antes da divulgação da inflação ao consumidor nos EUA. As ações da Johnson&Johnson estiveram em destaque entre os ativos que mais pressionaram o Dow Jones.

O Dow Jones caiu 0,35%, em 51.670,99 pontos; O S&P 500 perdeu 0,02%, em 7.805,61 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,15%, encerrando em 27.204,38 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As ações da Johnson & Johnson caíram quase 6% depois que a empresa divulgou resultados abaixo do esperado de sua divisão de dispositivos médicos.

O Citigroup reverteu sinal positivo da abertura e tombou mais de 5% nesta terça. O banco superou em lucro e receita no terceiro trimestre, mas viu alta em provisões para perdas de crédito. O Wells Fargo (-3,10%) e JPMorgan (-0,86%%) e Goldman Sachs (-0,23%) também amargaram perdas.

As ações da Six Flags Entertainment Corporation despencam 14,43% em meio a relatos de que a empresa fechou sete montanhas-russas nos EUA e Canadá depois de um acidente fatal em uma de suas atrações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ponta positiva, os papéis da Apple subiram 0,09% depois que a empresa oficialmente entrou no mercado de casas inteligentes, destacando o hub de controle de dispositivos HomeView.

O índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) deve subir 0,6% em setembro, ante avanço de 0,4% em agosto. Na taxa anual, a previsão é de aceleração a 3,6%, ante alta de 3,4% registrada um mês antes, segundo o Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). As casas consultadas esperam que os altos preços de energia e dos alimentos puxem o CPI cheio este mês, mas que o núcleo continue a ficar moderado.

Em paralelo, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, alertou que a pressão inflacionária gerada pelo avanço da inteligência artificial começa a se espalhar para setores sem ligação direta com a tecnologia, segundo o Semafor, enquanto John Williams (Nova York) disse esperar mais uma alta de juros ainda este ano, informou a Bloomberg.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSAS/NY
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV